Sbriglio apre le danze, l'accoppiata vincente Caccavo-Delle Vergini regala un pomeriggio di grande spettacolo

Pomeriggio di grande sportività e passione quello tra Rhodense e Real Trezzano, con tre tempi interamente vinti dagli ospiti che si portano a casa una vittoria spumeggiante. I primi minuti sono ad altissimo livello e con fatica si riesce a trovare qualche buco libero, complice il grande livello di entrambe le contendenti. Ma sono le prestazioni vincenti di Caccavo, Delle Vergini e Sbriglio a chiudere il grande match.

SBRIGLIO APRE LE DANZE

Prima che la partita inizi, le formazioni scendono in campo con grande solidarietà nei confronti del conflitto che da giorni sta sconvolgendo l'Europa, con un cartello che recita: «No war». La gara si apre a ritmo altissimo, con una prima fase di studio per entrambe le contendenti. Differenti moduli per le avversarie, con una Rhodense che cerca di sfruttare al meglio il capitano Marchese; dal canto suo, invece, il Trezzano sfoggia un tridente composto da Sbriglio, Colloca e Pizzarelli. Entrambe le formazioni riescono sempre a chiudere in extremis le prime azioni interessanti: da un lato, il numero 6 nero-arancio Colombo, dall'altro lato l'accoppiata Grimaldi-Vindice lascia poco spazio agli avversari. A centrocampo, poi, il duello bellissimo tra Basile e Topal, che dimostrano tanta grinta su ogni pallone. Dopo i primissimi minuti di equilibrio, la Rhodense manovra bene sulla fascia destra, con un Balzi che calcia di punta e, grazie alla deviazione avversaria, non trova di poco lo specchio della porta. Gli spazi continuano ad essere pochi ed entrambe le squadre dimostrano tantissima voglia e, soprattutto, correttezza in campo. Nel corso del primo tempo, in casa Trezzano, si distingue Sbriglio: fluido, elegante e veloce sulla fascia sinistra. Sarà proprio lui ad imbucarla in rete quasi al termine del tempo. Infatti, dopo lo scambio tra Topal e Colloca, il ragazzo si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e la butta in rete con facilità. Allo scoccare del 20', il numero 3 della Rhodense, Ruggiero, colpisce perfettamente di testa sul calcio d'angolo battuto, ma la sfera si infrange contro il palo.

Prima del fischio iniziale, entrambe le squadre in campo contro la guerra

SUPER CACCAVO

Nella seconda frazione di gioco, il Trezzano emerge ulteriormente, trascinato dal piccolo Caccavo che dimostra a tutti le sue doti. Gli basta un minuto, infatti, per buttarla dentro: la palla viene recuperata dal compagno e amico Delle Vergini, che prontamente la passa al numero 7. Buttarla dentro è un gioco da ragazzi. Al grande attacco degli ospiti risponde l'altrettanta qualità dei padroni di casa, con un super Trezzi che s'invola davanti a tutti e impegna (non poco) i guantoni dell'attento Grassi. Il Trezzano continua a portarsi in avanti, da segnalare la grande copertura del nero-arancio Cosenza che ostacola le punte avversarie. All'11’ si ripete quasi lo stesso copione del gol iniziale. Ancora Delle Vergini porta palla sulla fascia sinistra, la passa a Caccavo che sul tap-in la butta ancora in rete. L'ultima azione è tra i piedi dei padroni di casa, che nonostante il risultato sfavorevole non mollano e stringono i denti. Su un cross dalla fascia destra, Seyfalahpour calcia al volo trovando solo la rete esterna.

In campo la formazione al completo della Rhodense, guidata dal tecnico Sardella, accompagnato da Balzi

DELLE VERGINI LA CHIUDE

Durante l'ultima frazione di gioco entrambe le squadre completano le rotazioni, dando a tutti i giocatori la libertà di esprimere il proprio gioco. Il canovaccio non cambia, ma qualche energia inizia a venire meno durante i primi minuti. Il Trezzano rischia un po' dopo pochi minuti, quando il numero 9 Trezzi fa stendere ancora Grassi con una grandissima parata. Gli ospiti ritornano concentrati e ritornano a portarsi in avanti, ma grazie alla grande prestazione di Colombo, qualche palla viene recuperata dai padroni di casa. Al 10' arriva la grande risposta del portiere Bruno, sulla conclusione dello scattante Briglio. I minuti passano con parecchia grinta su ogni pallone, la Rhodense cerca di creare qualcosa in più per strappare un punto, ma la copertura in difesa degli ospiti è perfetta. Proprio allo scoccare dell'ultimo minuto, il Trezzano si porta in vantaggio quando, su una serie di rimpalli, arriva il piede di Delle Vergini che sigilla la gara.

In campo la formazione al completo del Real Trezzano, guidata dal tecnico Costa, accompagnato da Colloca e Crespi

IL TABELLINO

Rhodense-Real Trezzano 0-4

RETI (0-1;0-2;0-1): 15' Sbriglio (RE), 1' st, 11' st Caccavo (RE), 20'tt Delle Vergini (RE).

RHODENSE: Bruno, Vera Calixto, Ruggiero, Russo, Vaccaro, Colombo, Incannova, Basile, Trezzi, Balzi, Vecchio. A disp. Marchese, Viganò. All. Sardella. Dir. Balzi.

REAL TREZZANO: Grassi, Cosenza, Seyfalahpuor, Mazzone, Grimaldi, Vindice, Caccavo, Topal, Crespi, Sbriglio, Colloca. A disp. Pizzarelli, Rebellato, Delle Vergini. All. Costa. Dir. Colloca.