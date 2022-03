Villapizzone e Pro Novate non mollano un centimetro, ma a spuntarla sono Ferrari, Macrì e Monteverdi

La sfida vede in campo due compagini equilibrate e motivate a scalare la classifica in queste prime battute del girone. 4-1 che ha visto buoni spunti in fase di possesso, pressing e tanta velocità sulle fasce da entrambe le squadre. Nella ripresa sono Ferrari e Macrì ad andare a segno, con la rete per gli ospiti di Da Rugna nel mezzo. Nell'ultimo tempo, a sottolineare la vittoria c'è un'altra rete del Villapizzone firmata Monteverdi.

Pressing e ripartenze. Le due squadre partono subito in profondità, da una parte all'altra del campo. Nei primi minuti Ballerini tenta un tiro in diagonale, ma Maiarota si allunga e devia in angolo. Il numero 8 degli ospiti riesce a distinguersi anche in fase di non possesso, chiudendo gli spazi alle incursioni avversarie lungo le fasce e per vie centrali. I padroni di casa rispondono con la velocità di Tomassi sulla fascia, spesso innescata dai passaggi di Eltomy, e al 4' si rendono pericolosi con un tiro di Dubini, ma la gran botta dalla distanza si spegne sopra la traversa. A cercare di sfondare la difesa ospite c'è anche Romano, ed è proprio la sua pressione sul difensore con la palla che, al 12', costringe quest'ultimo a un retropassaggio che il portiere non si aspettava, lasciando rotolare il pallone dell'1-0 in rete.

La formazione della Pro Novate

Botta e risposta. Per il secondo tempo il Villapizzone si affida a Macrì nelle retrovie, per chiudere in velocità le incursioni degli avversari lungo le fasce e partire in contropiede con l'aiuto di Vada, oggi onnipresente sul campo. A difendere la porta ospite c'è adesso Villarosa, abile nel chiudere lo specchio agli avversari in uscita. Ma al 4' i padroni di casa trovano una breccia in attacco e vanno a segno, con un pallone che attraversa l'area e Ferrari che ci si avventa, anticipando tutti e trovando il gol. Gli ospiti non stanno a guardare, ora a dare una spinta in più alla manovra c'è Ferrazzano. Quest'ultimo prova a sorprendere il portiere con un tiro all'11', l'estremo portiere respinge con prontezza, ma sulla ribattuta c'è Da Rugna in agguato che non ha problemi a insaccare. I padroni di casa però non si perdono d'animo e continuano a impensierire le retrovie avversarie, dove in chiusura ci sono Sandrini e Nicoloso. La difesa solida dei due non permette agli avversari di avvicinarsi alla porta, costringendo Macrì a un tiro dalla distanza che non centra lo specchio. Ma il gol per il numero 7 arriva qualche secondo dopo, all'8', controllando l'assist di Tomassi e imbucando sul secondo palo. Nei minuti finali Tomassi ci prova su punizione, trovando però Villarosa attento che, appena pochi istanti dopo, sventa anche il tiro di Ferrari arrivato dalla fascia.

Leonardo Vada, uno dei protagonisti della gara

Fino all'ultimo respiro. Nell'ultimo tempo le due compagini sono pronte al tutto per tutto. Il Villapizzone si affida a Strati fra i pali e Orlando per recuperare palloni e costruire dal basso, col supporto di Bolognesi e Magni che riescono a imporsi sulla fascia. La Pro Novate sfodera nuovamente il suo attaccante Bassano, oggi molto ispirato. La prima occasione per i padroni di casa arriva al 3', con un'incursione di Monteverdi neutralizzata però da Matera in uscita. Il gol per lui arriva però poco dopo, con un'ennesima volata lungo la fascia conclusa con un tiro che il portiere avversario riesce solo a sfiorare. Nel finale c'è ancora spazio per una giocata dei gialloviola, con Romano che mette una palla per Ferrari che può andare al tiro, finisce però a lato.

La formazione del Villapizzone

IL TABELLINO

VILLAPIZZONE-PRO NOVATE 4-1

RETI (3-0, 3-1, 4-1): 4' aut. Vada (P), 4' st Ferrari (V), 8' st Macrì (V), 11' st Da Rugna (P), 7' Monteverdi (V).

VILLAPIZZONE: Mairota, Bolognesi, Dubini, Eltomy Ammar, Romano, Macrì, Orlando, Monteverdi, Ferrari, Tomassi, Strati. All. Santacroce. Dir. Macrì.

PRO NOVATE: Matera, Ferrazzano, Sandrini, Nicoloso, Magni, Ballerini, Vada, Da Rugna. A disp. Villarosa, Bassano. All. Vada.