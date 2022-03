Il sogno CUS: diventare grandi ripartendo dai piccoli

Il CUS Bicocca è una realtà giovane e dinamica, la cui storia (soprattutto la più) recente racconta d'un impianto pensato e realizzato per raggiungere molteplici obiettivi. «Il Presidente, Giuseppe Calbi, dopo aver portato le squadre universitarie – maschile e femminile – in FIGC, ha proseguito il percorso volendo fortemente anche la Scuola Calcio», spiega Francesco Picco, Direttore Sportivo della società milanese, in CUS dal 2018, presentando l'ambizioso progetto della CUS Bicocca Academy: «L'Academy nasce nel 2019, con l'idea di proporre a bambini e famiglie del territorio un'esperienza educativa e di crescita, perseguire un approccio inclusivo rivolto a tutta la cittadinanza, dar vita ad un luogo sicuro e professionale di aggregazione, condivisione e divertimento; creare, inoltre, un settore giovanile del CUS con tecnici e personale qualificato che possa aiutare bambini e bambine nella loro crescita ed eventualmente proseguire il loro percorso nelle nostre squadre agonistiche». È in quello stesso anno che viene iscritta la prima squadra di quei «dieci pionieri» – nelle parole di Picco – che partecipano agli allora Esordienti 2007, adesso al secondo anno in categoria Giovanissimi: «Da allora siamo cresciuti ed oggi contiamo circa 120 iscritti nel solo comparto di Academy», continua il DS «L'obiettivo è quello di continuare a crescere dal basso fino a completare la filiera con una squadra per categoria, dalla Juniores ai Piccoli Amici».





Le nuove leve della società biancogrigia, classe mista 2014/15, in campo il 6 febbraio per la loro primissima partita di stagione

Così, con un salto di tre anni nient'affatto semplici e fortemente condizionati dall'impatto pandemico, le squadre realizzate per la partecipazione ai campionati del comparto Scuola Calcio, tutte seguite da tecnici certificati UEFA e/o laureati/ndi in Scienze motorie, spaziano dalle annate dei più piccoli, 2014 – 2015 – 2016, con Carlos Salgado e Nicoletta Platania, proseguendo per i 2013 e 2012, seguiti direttamente dallo stesso Picco e dai ragazzi e dalle ragazze della Prima Squadra maschile e femminile che si stanno proprio formando come istruttori ed istruttrici, i Pulcini classe 2011 di Carlo Altobelli, concludendo con gli Esordienti Misti di doppia annata 2010/2009. La struttura polifunzionale – «moderna, fruibile e facilmente adeguabile ai protocolli di controllo e prevenzione richiesti e messi in atto» – di cui la società dispone [il nuovo Bicocca Stadium, ex C.S. Pro Patria, di Viale Sarca] ha reso lo stop imposto alla pandemia, che è stato certo un ostacolo, meno difficile in termini di possibilità di ripresa.

Al primo impatto con la realtà scolastica, Picco raccoglie dunque la sfida di creare un bacino territoriale competitivo, trovando – si sofferma a raccontare – una «grande passione e un grande impegno, che richiede molto spesso anche grande competenza organizzativa», senza mai perdere di vista le linee guida societarie. La filosofia di casa CUS si rende più che mai evidente nelle parole del DS, che si esprime proprio in termini di propositi ed aspirazioni: «I campionati sono ripresi e non prestiamo grande attenzione ai risultati numerici: se perdiamo ma un mio bambino ha scartato un avversario nella nostra area di rigore, invece che spararla a caso per paura di prendere gol, abbiamo già portato a casa un risultato importante. Anche nelle agonistiche seppur le dinamiche per forza di cose cambiano, la nostra stella polare non sarà mai il risultato numerico, la vittoria, ma dare ai ragazzi gli strumenti necessari per risolvere da adulti le problematiche che si troveranno a dover gestire in campo, le cosiddette situazioni di gioco», e conclude «In definitiva, credo che nel mondo giovanile non sia così importante vincere, anzi, a volte, le vittorie dei campionati potrebbero nascondere scorciatoie tattiche che ai giovani servono meno di altro».