Valdati dipinge di tacco, Pisati è un bomber glaciale mentre Ventura ha i superpoteri in porta

Un gol per tempo, che regala anche i tre punti federali, consegna la vittoria all’Atletico CVS sul campo dello Zibido grazie ai sigilli di Clerici e alla doppietta di Pisati. Un’ottima prestazione, con trame di gioco veloci e precise, premia i ragazzi di Gandelli. Padroni di casa, che mettono sul campo tanta grinta, e riescono a trovare la via della rete con Vismara nel terzo tempo. Giallorossi anche sfortunati, vista la traversa nel primo tempo colpita da Carrozziere che sarebbe valsa l’1-1 nel tempo e quindi anche un punto federale.

I ragazzi di Gandelli prima del fischio di inizio

Valdati di tacco, Pisani-gol. Prima frazione divertente sul sintetico dello Zibido che premia l’Atletico Cvs, che ha impattato meglio la gara. Gli ospiti si fanno vedere dalle parti di Ventura fin dai primissimi minuti. L’estremo difensore dello Zibido vede al 3’ con Fragasso che prova il sinistro dal limite, ma la sfera sorvola la traversa. Ventura, alla terza conclusione, è costretto a sporcarsi i guanti per respingere il sinistro di Valdati. Ottimo intervento del portiere che mantiene il risultato sullo 0-0. Lo Zibido prende coraggio e si porta in avanti, ma alla prima occasione di contropiede l’Atletico colpisce all’8’. Valdati riceve in profondità sulla sinistra, di prima inventa un colpo di tacco in mezzo per Pisati, il numero 19 lascia scorrere e di destro infila l’incrocio dove Ventura, nonostante la stazza importante, non può arrivare. La gara si accende e anche lo spettacolo ne guadagna. Fragasso ha il sinistro caldo e lo fa vedere all’11’, ma sulla sua conclusione al volo, destinata sopra la traversa, Ventura si allunga alla sua destra e compie un intervento davvero spettacolare per deviare la sfera in calcio d’angolo. La velocità di Pisati è una costante delle azioni dell’Atletico e il numero 19 va ancora vicinissimo alla doppietta al quarto d’ora. Ventura è in formato Superman e sfodera di nuovo il mantello per respingere il destro sotto l’incrocio dell’attaccante avversario. Dall’altra parte l’ottima prestazione difensiva di Panigada limita al massimo i pericoli dell’attacco dello Zibido, che però al tramonto del primo tempo va vicinissimo all’1-1. Ma purtroppo per i padroni di casa ci si mette anche la sfortuna: Carrozziere controlla un ottimo cambio campo e da dentro l’area calcia di destro sull’uscita di Padovani, ma il numero 5 giallorosso si vede il suo tiro respinto dalla traversa. Lo Zibido ci crede e con Vichi si rende nuovamente pericoloso, questa volta con una bella azione personale sulla sinistra e un tiro sul secondo palo, ma che è troppo debole per superare Padovani. La prima frazione si chiude come si era aperta: combinazione nello stretto fra Clerici e Pisati con il primo che tenta la semirovesciata, ma non indovina l’impatto giusto con il pallone.

La formazione di casa poco prima dell'inizio della sfida contro l'Atletico CVS

Clerici la piazza da fermo. Il secondo tempo inizia in maniera più equilibrata con le due squadre che sembravano aver capito come fermare sul nascere le azioni avversarie. Infatti, per sbloccare il risultato, ci vuole, come nella maggior parte delle occasioni, un calcio piazzato dal limite in favore dell’Atletico CVS. Sulla palla ci sono sia Fragasso, con il suo sinistro, e Clerici, con l’opzione del destro. Parte quest’ultimo che apre il piattone e infila l’angolino alla sinistra di Ventura e regala così il secondo gol di giornata ai suoi. Ritmi più bassi e quindi azioni più ragionate e manovrate ma che sono indirizzate a rendersi pericolose come al 13’. Fragasso e Clerici fanno vedere che la loro connessione è ben stabile anche quando giocano distanti: lancio lungo da centrocamppo del capitano con il 10 sulle spalle, Clerici controlla in area e prova a infilare Ventura sul primo palo, ma il numero uno si ripete dopo un primo tempo quasi perfetto e respinge con le gambe. Clerici va vicinissimo al secondo gol personale al quarto d’ora con una bella fuga da centrocampo, questa volta su assist di Valdati, ma ancora una volta il numero 11 non riesce a gonfiare la rete: questa volta a dirgli di no è la traversa, che respinge il suo destro a botta sicura. Il mancato raddoppio dà coraggio allo Zibido, che quasi come se sentisse un’energia nuova negli ultimi minuti, alza il baricentro e va a pressare come indemoniato su tutti i portatori. Il duello fra Clerici e Ventura si ripete per il quarto round all’ultimo minuto, questa volta Ventura accorcia la fuga dell’attaccante, partito ancora in velocità dalla trequarti, e chiude lo specchio con il corpo sul destro del numero 11. Zibido che prova a farsi vedere in avanti, ma la fase difensiva degli ospiti è molto attenta, e guidata da Bollani, porta al sicuro anche la vittoria del secondo tempo.

Insieme al super protagonista Ventura, autore di diverse super parate, nello Zibido si sono destreggiati bene anche Agostinacchio e l'autore del gol Vismara

Clerici inventa e Pisati è glaciale. Zibido che vuole rifarsi e inizia con maggior grinta e concentrazione l’ultimo tempo. Pronti e via Vismara scappa via, inseguito da Panigada, che è costretto ad atterrarlo poco prima dell’ingresso in area. La punizione la batte Agostinacchio, ma il suo destro potente, non supera la barriera predisposta da Padovani, che non deve così sporcarsi i guanti. Cosa che deve fare, invece, Vismara al 5’ sul destro da fuori del solito Clerici, in un duello che ormai ha preso la ribalta. Ancora una volta il numero 11 arriva al tiro, grazie a una grande palla filtrante di Brambilla, ma il destro dell’11 di Gandelli, termina a lato per una questione di centimetri. Clerici, con grande altruismo, si veste da uomo assist e all’11’ mette Pisati davanti a Vismara, la prima punta degli ospiti è glaciale e con un piattone destro infila l’angolo lontano alla sinistra di Ventura. Stanchezza che si fa sentire e ritmi che si sono abbassati ulteriormente, anche se lo Zibido trova il gol con Vismara al 17’, bravo a essere il più veloce sulla respinta di Padovani sul un cross dalla destra. Il numero 13 di casa va vicinissimo alla doppietta: dopo una mischia nata da un calcio piazzato dalla trequarti difensiva, la palla arriva sul destro di Vismara che centra in pieno il palo. Altro legno dall’altra parte, ancora con il solito Clerici, che non è stato proprio fortunato, nonostante il gol nel secondo tempo. Finisce così il terzo tempo sul risultato di 1-1 con i giallorossi che riescono così a trovare il gol.

I ragazzi dello Zibido, in occasione della partita del turno precedente, sono scesi in campo con due strisce sul viso, una blu e una gialla, per solidarietà verso il popolo ucraino

IL TABELLINO

Zibido-Atletico CVS 1-3

RETI: 8' Pisati (A), 7' st Clerici (A), 11' Pisati (A), 17' Vismara Federico (Z).

ZIBIDO: Ventura, Agostinacchio, Aloia, Bazzani, Bedin, Carbone, Carrozziere, Falanga, Giunta, Negri, Scarano, Vichi, Vismara Federico. All. Esposito.

ATLETICO CVS: Padovani, Bollani, Valdati, Panigada, Dossena, Brambilla, , Valentino, , Fragasso, Clerici, Alizoni, Giordano, Compagni, Pisati. All. Gandelli.