Quel «bicchiere mezzo pieno» di Patera: il suo Cologno è una fucina d'idee

Il Cologno, carico d'idee e rinnovate forze, riparte dagli investimenti e progetti intorno ai più piccoli, e la dimostrazione deriva dai numeri e dall'approccio: ecco, così, che la Scuola Calcio gialloverde cresce a dismisura. «Abbiamo quasi raddoppiato i numeri sulla Pre-Agonistica!», decreta con soddisfazione il Presidente Giancarlo Patera.

«Da settembre ad oggi abbiamo raggiunto una buona parte degli obbiettivi prefissati, nonostante i continui stop-and-go», certifica ancora. Proprio dall'autunno scorso, infatti, consolidando il rapporto d'affiliazione col Milan per il settore Academy, che puntualmente occupa uno spazio di rilievo a livello progettuale per le continue e costanti formazioni specifiche online e supporto sul campo, il punto di partenza è stato un moto quasi rivoluzionario – che guarda alla qualità e alla professionalità con un occhio differente – rispetto all'organico: «Il consolidamento dell'affiliazione rossonera ci ha indotti a sostituire tutti i nostri “vecchi” responsabili di settore, così come gran parte dei nostri istruttori ed educatori. Gli attuali responsabili (..) sono tutti laureati in Scienze Motorie, così come gli istruttori muniti di patentino UEFA-B o C, ad eccezione di uno che sta frequentando il corso proprio adesso». L'idea di «accompagnamento alla crescita» del manifesto rossonero di supporto a Centri Tecnici e Scuole Calcio si esplicita così nelle parole dello stesso Patera: «Lo scambio con il Milan ci sta dando moltissime soddisfazioni, e si sta rilevando la forza motrice di questa continua evoluzione. I corsi indetti dagli istruttori [del Milan] si stanno rilevando essenziali, e i risultati li vediamo ogni giorno sul campo».

Il gruppo d'annata 2009 del Cologno in maglia rossonera

Un'altra grande novità che l'anno nuovo porta con sé per i «cigni neri» di Cologno è il riconoscimento – per «la prima volta» nella sua storia d'attività, ci tiene a sottolineare il Presidente – di Scuola Calcio Élite per il Settore Giovanile Scolastico della FIGC. «Una coccarda» che racconta dello spostamento di focus proprio sul comparto di Pre-Agonistica della società di Via Perego. A questo, si aggiungono tante idee in circolo, tra cui la preparazione di un nuovo progetto di «Turismo Sportivo»: «Ospitiamo squadre nazionali ma anche internazionali, che a loro volta ospiteranno noi».

«Sono veramente soddisfatto del lavoro svolto fin qui, nonostante tutte le difficoltà per il virus, per le restrizioni dovute al Green Pass, nonché per l'aumento stratosferico delle bollette e per un futuro sostanzialmente incerto che non ti permette di pianificare nulla», conclude con una svolta ottimistica «Io però vedo sempre il bicchiere mezzo pieno!».