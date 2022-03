Rivera e Francavilla regalano calcio di alto livello

Prestazione incredibile quella che i ragazzi del Oratorio Santa Cecilia hanno mostrato in campo contro il Settimo Milanese. I blù, guidati da Sergio Forti, hanno mostrato un calcio spumeggiante imponendosi con il risultato del 6 a 0. I padroni di casa, d'altro canto, hanno mostrato di poter essere pericolosi quando partono in contropiede. Ad aprire le marcature nel primo tempo sono stati il gol di Jonathan Rivera e la doppietta di Niccolò Francavilla. Nel secondo tempo, invece, è arrivato la seconda rete di Rivera ed il gol meritato di Rhett Gonda. Nell'ultimo tempo, per concludere, vi è stato il tap in di Lorenzo Marnati. Per il Settimo non è bastata la prestazione positiva di diversi giocatori, tra i quali sono spiccati Riccardo Petrineschi, Mirko L'Abbruzzi e Nicolò Macchia.

Rivera e Francavilla si divertono e guidano la squadra. L'Oratorio Santa Cecilia inizia molto bene la partita, già al 3' minuto del primo tempo gli ospiti passano in vantaggio con la grande botta dalla distanza di Rivera, il quale sorprende tutti e fa partire un destro molto potente che lascia senza scampo la difesa settimina. I padroni di casa provano a rispondere allo svantaggio con la tecnica di Macchia e con le sgaloppate sulla destra di Manuel Verbasco. Al 7' arriva il raddoppio del Santa Cecilia con la marcatura, nata da un bel lancio lungo della difesa, di Francavilla che, grazie ad uno stop pregevole, conclude a rete. Al 13' arriva la risposta dei biancorossi con L'Abbruzzi che, grazie ad una serie di contrasti vinti, tira dalla distanza. Verso il finale, più precisamente al 17', arriva la doppietta di Francavilla con una rete molto simile a quella precedente.

I calci d'angolo sono l'arma in più per il Santa Cecilia. Anche in questo tempo sono gli ospiti ad iniziare con una marcia in più. Al 2', dopo aver provato il gol olimpico, Rivera, sulla ribattuta della difesa, trova una rete di pregevole fattura da fuori area. Sul tiro si infortuna Francesco Caceffo (il portiere del Settimo Milanese), a cui noi di Sprint auguriamo una pronta guarigione, al suo posto va in porta Verbasco. Al 8' occasione ghiotta per la squadra di casa, solo una bella parata di Alessio Kecira nega la gioia del gol. La quinta rete dei blù arriva al 17': su calcio d'angolo, dopo una serie di rimpalli, Gonda trova il meritato gol dopo una bellissima prestazione difensiva. Nello scadere arriva l'ennesima occasione del Santa Cecilia, il tutto nato da una bella falcata di Francavilla che trova libero Rivera, il quale va ad un passo della tripletta.

Il Settimo non molla ma il Santa Cecilia punisce in contropiede. I padroni di casa iniziano forti il terzo tempo, già al primo minuto Petrineschi va vicino al gol della bandiera. Si nota che i biancorossi sono scesi con la voglia di divertirsi e di far divertire. Sono sempre quelli del Settimo a cercare il gol, questa volta con Macchia al 8', solo una bella parata di Kecira dice di no. Un minuto dopo, al 9', L'Abbruzzi ci prova due volte ma, entrambe le volte, il portiere del Santa Cecilia chiude la sua porta. Al 15', arriva l'ultimo gol della gara, ancora degli ospiti, i quali, in contropiede, fanno male con il tap in vincente di Marnati. Nonostante il risultato, i ragazzi del Settimo sono di nuovo pericolosi, questa volta con Giacomo Citterio, il quale è pericoloso anche quando deve offendere. L'arbitro fischia il triplice fischio finale allo scoccare del ventesimo minuto, permettendo, così, di far sorridere i ragazzi del Santa Cecilia.

IL TABELLINO

SETTIMO MILANESE-ORATORIO SANTA CECILIA 0-6

RETI: 3' Rivera Martinez (O), 7' Francavilla (O), 17' Francavilla (O), 2' st Rivera Martinez (O), 11' st Gonda Rhett (O), 15' Marnati (O).

SETTIMO MILANESE: Caceffo, Provenzano, Citterio, Racco, Feletto, Paderno, Garavaglia, Macchia, Giaconelli, Petrineschi, L'Abbruzzi. A disp. Sottocornola, Verbasco, Cagnano. All. Losa. Dir. Macchia.

O.SANTA CECILIA: Kecira, D'amico, , Vatua, Reibaldi, Marnati, Francavilla, Marcon, Clasadonte, Perrone, Rivera Martinez. A disp. Crivelli, Gonda Rhett. All. Fortini. Dir. Marcon Andrea.