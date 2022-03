Termina 1-3 il match tra Leone XIII e Sesto 2012. Decidono i gol di Andrea Bartolini, Edoardo Lato e Matteo Manfre che hanno regalato la vittoria alla formazione ospite; non basta la rete di Vannuccini che è valsa il momentaneo 1-2. La partita è stata aperta ed equilibrata per tutti i sessanta minuti di gioco. La Sesto 2012 è stata brava ad aprire le marcature nel primo tempo e a raddoppiare nel secondo; bravi i padroni di casa a crederci fino alla fine e ad accorciare le distanze nella terza frazione di gioco.



Bertolini per il primo tempo. La gara inizia a ritmi molto alti, con entrambe le squadre che cercano di sviluppare trame di gioco palla al piede per cercare la verticalizzazione verso gli attaccanti. Per i padroni di casa si fa vedere subito il numero dieci Micheletti, bravo a gestire i ritmi e ad interdire on mezzo al campo. Per gli ospiti si fa notare il capitano Alessandro Anelli, che con la sua fisicità chiude ogni spazio. Gli ospiti riescono a prendere in mano le redini del gioco e al 8' proprio con il capitano Anelli trovavano la prima conclusione, con il pallone che termina alto dopo una serie di rimpalli in area di rigore. I padroni di casa quando riescono ad uscire in palleggio creano pericoli, come al 10' quando Vannuccini si immola in velocità nell'area avversaria e viene fermato bene da Manfre a pochi metri dalla porta. Il centrocampo ospite guidato da Manfre e Ansaldi funziona molto bene e le occasioni si moltiplicano, come al 13' quando Lamanna serve dalla fascia sinistra Trinato che arriva in allungo e non riesce a ribadire in porta da ottima posizione. Un minuto dopo Lamanna, servito da Trinato, c'entra il legno tirando sul primo palo a portere battuto. Il gol arriva al 17' con una bellissima conclusione di prima intenzione di Bartolini servito da un bellissimo passaggio di Ansaldi a tagliare la difesa.

Vannuccini apre per i suoi, Lato mette il punto. Nella seconda frazione di gioco la squadra ospite prendere ancora in mano le redini della partita cercando il gol del raddoppio; gli arancioblù mettono in campo forze fresche per cercare la rete del 1-1. Gli ospiti guidati dal subentrato Pulea riescono a prendere in mano la partita e i primi dieci minuti si giocano ad una porta, con la formazione di casa che riesce a difendersi grazie alle coperture di Menniti e di Bianchi, cercando la ripartenza lanciando verso l'unico terminale offensivo Leoni. Si fa notare in difesa soprattutto Meda che al 8' e al 10' salva due volte nei pressi della linea di porta le conclusioni di Trinato a portiere battuto tenendo lo svantaggio di una sola rete. Nella seconda parte di tempo gli arancioblù riescono ad imbastire qualche buona azione di gioco e al 18' arriva una grandissima occasione per pareggiare: punizione dalla trequarti calciata da Magaglio, Girone non blocca la conclusione con la palla che termina sui piedi di Colla che da posizione defilata mette in mezzo il pallone ma nessuno riesce a ribadire da un passo il pallone in rete. Sulla ripartenza si verifica la dura legge del gol "gol sbagliato, gol subito", con Manfre che riesce a partire in contropiede ed infila Lucia da dentro l'area aprendo il piattone destro e segnando la rete dello 0-2 che vale anche la fine della seconda frazione. Nel terzo tempo Lipari chiede ai suoi di trovare un gol e mette in campo una formazione molto offensiva e grintosa. Non ci sono occasioni significative, visto il pressing asfissiante dei padroni di casa e i molti errori tecnici dovuti alla stanchezza. Succede tutto negli ultimi due minuti di gara quando al 18' Vannuccini riesce a sbucare in mezzo alle maglie avversarie, servito da un bellissimo passaggio in profondità di Cimino e segna con il sinistro ad incrociare il gol che dà speranza alla squadra. L'azione successiva però al 19' degli ospiti vale l'1-3 definitivo, con Pulera che serve in profondità Lato che anticipa l'uscita di Cicolani e a porta vuota appoggia la palla in rete, chiudendo la partita.

IL TABELLINO

LEONE XIII-SESTO 2012 1-3

RETI (0-2, 1-2, 1-3): 17' Bertolini (S), 19' st Manfre (S), 18' tt Vannuccini Michele (L), 19'tt Lato (S).

LEONE XIII: Cicolani, Lucia Coricelli, Meda, Menniti, Ravone, Bianchi, Guidotti, D'Aniello, Vannuccini Michele, Buonpane, Micheletti. A disp. Cimino, Magaglio, Grassi, Leoni, Farina, Colla. All. Lipari.

SESTO 2012: Girone, Mohamed, De Florio, Ansaldi, Anelli, , Lamanna, Pulera, Tirinato, Manfre, Lato. A disp. Haikal, Bertolini. All. Bertinazzi.