Gattone si trasforma nell'Uomo Ragno e salva i suoi più volte

Il match tra Bonola e Lombardia Uno si concentra quasi tutto nel primo tempo, dove avvengono i gol e le azioni più salienti: a partire benissimo è la squadra ospite, che già al quarto minuto apre le marcature. I ragazzi di Silvestrini, dal canto loro, non mollano di un centrimetro, dando il meglio di loro nei contropiede. Una dura lotta tra le due squadre, in cui a venire fuori sono le grandi personalità degli atleti, che né dall'una, né dall'altra parte, si arrendono mai. Termina 5-0 in favore della Lombardia Uno, dopo una gara dalle grandi emozioni.

Molaro non molla. Per gran parte della gara, i protagonisti sulla fascia sono Dumes e Sirtori, i quali si danno battaglia sulla fascia, da cui partono le azioni più interessanti. Nei primissimi minuti, il pressing della Lombardia Uno è molto alto, che gioca molto al limite dell'area di rigore avversaria. Al 4' ecco che Molaro la sblocca: il tutto parte dalla bella iniziativa di Niccolò Cuccato, che gli serve un pallone invitante su cui Molaro si butta a capofitto e la manda in rete. Nei trenta secondi successivi, un'azione simile, porta nuovamente al gol ancora Molaro, che firma così la sua personalissima doppietta. A questi primi attacchi, il Bonola risponde compatto con Rapetti, che approfitta di un momento di sbilanciamento avversario per ripartire in contropiede: al momento del tiro, l'estremo difensore avversario riesce ad uscire e parare, respingendo il pallone verso il palo, che viene sfiorato. Dall'altra parte, gli ospiti provano a ripartire e dopo qualche minuto, più precisamente al 9', arriva il gol di Tommaso Cuccato grazie ad un tiro ben piazzato, che non lascia scampo a Gattone. Successivamente, sulla fascia continua il duello tra Dumes e Sirtori, con il primo che percorre tutta la fascia e prova a coordinarsi per andare al tiro, ma perde l'attimo e con il secondo che arriva a chiuderlo. Pochi minuti dopo, Dumes ci riprova, questa volta dall'angolo: la battuta arriva in area di rigore, dove trova però la testa di Galluzzi che sbarra la strada con sicurezza. Nelle ultime battute, ecco arrivare un'altra occasione per il Bonola con Vasapolli e Labbozzetta: il primo serve il secondo, che prova ad andare al tiro, il quale si rivela però troppo debole e il pallone viene conquistato dall'estremo difensore avversario.

Il Bonola in posa insieme al tecnico Marco Silvestrini

I Cuccato sono imprendibili. Il secondo tempo inizia forte per la Lombardia Uno con il Tommaso Cuccato, che dopo una serie di passaggi nei pressi dell'area di rigore prova a coordinarsi ed a girarsi per andare al tiro, ma l'estremo difensore del Bonola esce senza paura fermando un'azione potenzialmente pericolosa. Con l'andare dei minuti, a farsi notare ci sono Espinoza e Tommaso Cuccato, i quali si rendono protagonisti di una serie di rincorse sulla fascia che ricordano molto quelle avvenute nel primo tempo tra Dumes e Sirtori. Successivamente, a farsi avanti è Molaro, che si porta avanti e sotto rete prova al volo ad arpionare il pallone e va al tiro, che però si rivela troppo alto. Qualche secondo dopo a provarci è Niccolò Cuccato: solo davanti al portiere, si trova davanti i pugni fatati di Gattone che salva la situazione. Nel giro di qualche secondo, l'estremo difensore del Bonola si ritrova a parare l'impossibile, salvando i suoi in molteplici occasioni. Sul finire del quarto d'ora, ecco spuntare Espinoza, su proposta del compagno di squadra Franchi, che prova il tiro da lunga distanza, ma termina fuori. Al rientro in campo, gli ospiti la sbloccano con il gol arrivato al 3' ad opera di Cuccato, che prende il giusto tempo e va in rete. A questo, tenta di rispondere quasi subito Vasapolli, il quale tenta di infilarla sotto la traversa, ma non prende bene il pallone, che si invola sopra ai legni. Nei minuti successivi, ad uscire è ancora la Lombardia Uno, che prova in tutti i modi ad incrementare il risultato: prima è il turno dell'assist di Tommaso Cuccato a favore di Niccolò Cuccato, che però termina fuori, successivamente c'è Molaro, ma il suo tiro viene prontamente fermato dall'uscita di Gattone. Ecco, però, che qualche secondo dopo arriva l'ultima rete della giornata ad opera di Tommaso Cuccato, che termina in rete dopo un bellissimo lancio, che non lascia scampo al portiere avversario. La partita, nonostante le numerose occasioni, termina su questo risultato.

IL TABELLINO

BONOLA-LOMBARDIA UNO 0-5

RETI: 4' Molaro (L), 5' Molaro (L), 9' Cuccato T. (L), 3' tt Cuccato N. (L), 9' tt Cuccato T. (L).

BONOLA: Gattone, Ardini, Dumes Orozco Jeremy, , Pedoto, Pedoto, Crea, Franchi, Espinoza Benitez, Vasapolli, Ballarin, Rapetti Jules, Fichera, Labbozzetta. All. Silvestrini. Dir. Crea.

LOMBARDIA UNO: Wachter, Castelfranco, Giuliana, Scaglia, Galluzzi, Sirtori, Lisco, Cuccato Niccolò, Molaro, Carrasco Gamboa, Cuccato, Ghezzi. All. Creti. Dir. Wachter.