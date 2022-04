Sottoferro dalla distanza fa volare la Macallesi

Nonostante la giornata ventosa lo spettacolo che il Vighignolo ed il Macallesi hanno regalato è stato incredibile. Nel primo tempo nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio, nel secondo sono i padroni di casa ad avere un leggero predominio, invece, nel terzo, gli avversari trovano il ritmo e dilagano. Entrambi gli allenatori si possono ritenere soddisfatti per il gioco mostrato dai propri ragazzi, i quali sono stati bravi sia nelle azioni personali ma anche nel saper comunicare tra di loro. Tali fatti hanno permesso una bella partita ricca di emozioni.

Il Vighignolo attacca ma il Macallesi risponde in contropiede. Ad iniziare forte sono i padroni di casa. Non appunto il primo tiro della partita, intercettato bene da Loris Turco, arriva proprio da loro. Fin dai primi minuti bisogna sottolineare il piede delicato di Luca Di Bartolomeo. Al 4' i Leoni, grazie alla tecnica di Alessio Fulciniti e Giacomo Ferro, vanno ad un passo dal gol, proprio Fulciniti è stato vicino alla rete con un bel pallonetto. Dopo un minuto Andrea La Gioia va vicino al gol direttamente da calcio d'angolo. Al 8' vi è una bella apertura di Fulciniti verso un suo compagno, ma Massimiliano Bighetti intercetta molto bene. A trovare il vantaggio iniziale, come il calcio ci insegna, sono gli ospiti, al 9', con un bel gol dalla distanza di Christian Vargiolu. Il pareggio, però, è immediato. Dopo un solo minuto Fulciniti trova la meritata rete. Al 13' la Macallesi mostra una azione da calcio superiore e tecnico, ad un passo dal nuovo vantaggio.

Valentino e Villanelli fanno sorridere il Leone. Anche nel secondo tempo i padroni di casa iniziano forte. Già al 4' i giallo fluo si mostrano in attacco con Andrea Crivellari. Al 7' succede di tutto: prima il Vighignolo trova il vantaggio meritato con Alessandro Villanelli che, come nel biliardo, mette il pallone preciso nell'angolino, ma poi subito dopo, Vargiolu trova la rete del momentaneo 2-2. Al 10' arriva una bella occasione da gol del Macallesi con Eros Koxhabelliu. Al 13' solo una bella parata di Alessandro Mazzocchi nega una bella azione dei giallo fluo, giocata iniziata da una bella giocata nello stretto di Criverelli. Dopo un minuto, al 15', Christian Valentino trova il gol tanto cercato.

ll Macallesi indemoniato. Sicuramente durante il piccolo intervallo l'allenatore degli ospiti avrà caricato i suoi e la mentalità è cambiata. Non appunto sono loro ad iniziare con una maggiore intensità. La prima rete del terzo tempo arriva al 5' con un bel gol, in semi rovesciata da terra, di Calviello. Dopo meno di tre minuti, più precisamente al 8', arriva la rete del sorpasso con Bighetti che, da posizione defilata, ha battuto l'estremo difensore avversario. Subito dopo un minuto, dopo una bella rimessa laterale dei padroni di casa, Fulciniti trova il gol del pareggio con un bel colpo di collo pieno. Al 11' Ferro ad un passo dalla rete, solo il vento dice di no. Sempre quest'ultimo giocatore, direttamente da calcio d'angolo, al 14', è pericoloso. Nello scadere, però, la Macallesi trova il gol del vantaggio finale con il siluro potente di Anthony Sottoferro che, con la sua bella rete, regala la gioia della vittoria ai suoi.

IL TABELLINO

VIGHIGNOLO-MACALLESI 4-5

RETI: 9' Vargiolu (M), 10' Fulciniti Alessio (V), 7' st Vargiolu (M), 7' st Crivellari (V), 10' st Valentino (V), 5' Calviello (M), 8' Bighetti (M), 9' Fulciniti Alessio (V), 15' Sottoferro (M).

VIGHIGNOLO: Di Bartolomeo, Villanelli, Leva, Stella, Pezzuto, Fulciniti Alessio, Crivellari, La Gioia, Valentino, Ferro.

MACALLESI: Turco, Orbu, Bellitti, Bertacchini, Sottoferro, Koxhabelliu, Bighetti, Palmieri, Calviello, Nigro Dennis, Vargiolu. A disp. Mazzocchi. All. Rosiello.