Alla prima esperienza in panchina conduce la sua squadra alla vittoria del campionato

I Piccoli Amici della Buraghese, allenati dal tecnico meratese Emanuele Galizioli, hanno vinto il campionato primaverile di Monza e Brianza nel girone diciotto, battendo per 3-0 nell'ultima giornata la Speranza Agrate. Nelle competizioni dei Piccoli Amici, non è presente una vera è propria classifica, ma le partite si giocano in tre tempi da dodici minuti ciascuno: le vittorie valgono tre punti, e sono ottenute mediante la vittoria di due o tutti i parziali. Il successo in un solo tempo, non è sufficiente per guadagnarli. I gialloblù in precedenza hanno giocato anche contro i coetanei del Vignareal, Ornago, e SASD Brugherio.

Galizioli, alla sua prima esperienza sulla panchina, è molto sorpreso in merito al conseguimento del primato in questa fase: «Abbiamo formato una bella squadra compatta, i bambini si sono impegnati in campo, ma personalmente non mi aspettavo di vincere anche il campionato. L'ultima partita è stata equilibrata». L'allenatore precisa il suo ruolo al timone di questa categoria: «Il mio scopo è principalmente quello di insegnare loro le tecniche fondamentali del calcio, e soprattutto di farli divertire. In generale mi ascoltano volentieri, nonostante all'inizio abbia avuto qualche difficoltà nel far capire loro come disporsi correttamente in campo. Sono poi riuscito a trovare un ruolo adatto per ciascuno di loro. In gara, apprezzo molto il comportamento educato e corretto dei bambini nei confronti degli avversari».

Galizioli ricorda con gioia la partita contro il Cavenago, rilevando degli aspetti notevoli: «Abbiamo dimostrato un'evidente evoluzione calcistica, una buona prestazione, e soprattutto anche un bel gioco collettivo». Il tecnico rammenta un'altra vittoria inaspettata, come quella nell'amichevole contro il Football Leon, organizzata dal direttore sportivo Fabrizio Verderio: «I bambini hanno dimostrato una vera reazione dinnanzi ad un avversario tosto. Ho notato che in partita si incoraggiano già fra loro. Prima delle gare svolgiamo un ripasso mentale su tutto ciò che svolgiamo durante la fase di preparazione, e tengo essenzialmente al fatto che giochino sempre di squadra».

L'istruttore evidenzia, in particolare, l'apporto che hanno dato alla squadra quei bambini che hanno già svolto degli allenamenti anche con il Monza Calcio: «Sono migliorati nel possesso e nella gestione, e anche a stoppare il pallone, oltre ad aver acquisito maggior autonomia nelle ripartenze. Nel complesso, hanno imparato a cercarsi, e anche ad effettuare già dei cross e delle finte». Poi conclude parlando dei suoi obiettivi per la prossima stagione: «Intendo ancora seguire questi Piccoli Amici, e prepararli, per farli poi giocare nei Pulcini».