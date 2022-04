Un gruppo nato a settembre sta facendo faville

Tra le tante squadre che quest'anno si stanno facendo notare, soprattutto nel girone di ritorno, c'è quella degli Esordienti del Club Milano. Si tratta di un gruppo nuovo, costituito solo nel settembre del 2021 e con quasi la totalità di atleti in arrivo da altre realtà come Rhodense, Franco Scarioni ed Accademia Inter.

Se nel girone d'andata, i biancorossi hanno conquistato tutti con la leggiadria con cui hanno vinto le competizioni, classificandosi primi, nel girone primaverile hanno stupito e meravigliato con la facilità con cui si sono approcciati a squadre molto forti come l'Aldini - attualmente al comando della classifica, il cui scontro diretto è terminato in pareggio - e lo stesso Franco Scarioni, facendo un ottimo lavoro e arrivando a collezionare cinque vittorie.

Ma il campionato non è l'unico terreno fertile su cui la squadra sta raccogliendo i successi: anche i tornei disputati sui vari campi delle società milanesi stanno dando i loro frutti. Uno su tutti, il torneo organizzato dall'Aldini, che ha permesso proprio ai giovani 2009 del Club Milano di poter dare prova della loro bravura e grinta contro i pari età del Renate, in un match vinto 3-1. Non ci resta che goderci l'ultima partita del campionato, che verrà giocata contro l'Inter: l'appuntamento è fissato per il weekend del 23-24 aprile, poi potremo gustarci il progredire di questa squadra fino al tanto agoniato traguardo dell'agonistica. Se le premesse sono queste, il divertimento sarà assicurato!

LA ROSA

PORTIERI: Matteo Mastrosimone, Stefano Perotti

DIFENSORI: Cristian Caldarone, Ian Corraro, Davide Rottoli, Massimo Caridi

CENTROCAMPISTI: Francesco Pagliuca, Matteo Oliva, Karim Majer, Ruggiero Testona, Tommaso Boschi, Diego Carminati

ATTACCANTI: Manuel De Robertis, Aleksei Pozzi

ALLENATORE: Luigi Bove

STAFF: Rosario Mastrosimone, Manuel Majer