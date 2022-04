Una domenica delle Palme all'insegna della prima edizione del Torneo della Pace

Giorno giusto, lunedì di Pasquetta, per parlare della prima edizione del «Torneo della Pace», organizzato dal CGB Calcio di Brugherio presso il proprio centro sportivo di via Manin la scorsa domenica delle Palme. Giusto soprattutto per il nome, scelto dagli ideatori in occasione dell’avvicinarsi della Pasqua ma anche per ricordare gli avvenimenti in Ucraina: «Lo sport può aiutare a superare momenti difficili, e pensiamo che questo evento possa aver dato un forte segnale – ha spiegato il direttore sportivo del settore giovanile del CGB e Fulvio Costanzo – Volevo fare qualcosa di nuovo, una manifestazione sportiva a livello territoriale mai programmata in precedenza».

E l’idea, appoggiata dal consiglio e dai dirigenti della società, ha avuto successo: in un bellissimo e soleggiato pomeriggio di sport, all’interno di un centro sportivo privato e di grandi dimensioni, si sono sfidati più di 180 partecipanti e 16 squadre, con molti genitori al seguito. Tra le squadre coinvolte vi sono stati anche alcuni nomi illustri come il Cimiano, scuola calcio Milan, il Renate, scuola calcio Inter, e il Sunno, scuola calcio Juventus, oltre che il Piacenza calcio, la Folgore Caratese.

«Abbiamo scelto di rivolgere l'attenzione in particolare sulle categorie più giovani, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, l’anticamera del settore agonistico – ha continuato Costanzo – Ed il successo nella categoria Pulcini è andato proprio ai padroni di casa del CGB». Vincitori o meno, tutti si sono augurati che questa sia solo la prima edizione di una lunga serie, soprattutto le squadre che non hanno potuto partecipare quest’anno: «Mi auguro che nella prossima domenica delle Palme, quando presumibilmente si terrà la seconda edizione, il conflitto in Ucraina sia terminato e la pace da celebrare sarà quella evocata dalla Pasqua».