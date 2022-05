Grande festa al Torneo Gialloblù in corso all'Atletico Bussero: le finali il 5 giugno

Fantastica giornata a Bussero, dove la società di casa ha organizzato un bellissimo torneo di 2015 tra le sei squadre partecipanti: Atletico Bussero, Pozzuolo, Liscate, FC Cernusco, Villa e Trezzo. A spiccare sono stati i bambini del Pozzuolo di Saulo Brambilla autori di quattro splendide partite e di diverse goleade! Bellissimo e da sottolineare lo spirito che ha animato il torneo e la giornata da parte della dirigenza locale, attiva con microfono e casse, pronta a far esultare e saltare in piedi i tanti genitori presenti al centro sportivo di viale Europa in una giornata di festa al Torneo Gialloblù, che vedrà le finali il 5 giugno.

Atletico Bussero-Pozzuolo e FC Cernusco-Liscate

Nella prima partita tra Atletico Bussero e Pozzuolo, i gol arrivano subito grazie al fiuto di bomber Masazza, che sottoporta non sbaglia mai! All’8’ è Bertini a trovare il diagonale vincente e tutti a esultare e darsi il cinque! Mentre il Cernusco contemporaneamente batte 3-0 il Liscate Calcio. I primi tempi si chiudono 2-0 per il Pozzuolo di Saulo Brambilla sull’Atletico Bussero e 3-0 per il Cernusco ai danni del Liscate, in apertura di seconda frazione triplica subito il Pozzuolo nuovamente con Bertini e va vicino due volte al gol della bandiera il Liscate: la girandola di emozioni sui due campi di Viale Europa continua e Belingheri trova il 4-0 per il Cernusco. Quasi in contemporanea anche il Pozzuolo quadrupla con Pancali e nel finale Rocci realizza il 5-0, mentre il Bussero trova il gol della bandiera con Tonino Rapa che corro sotto la tribuna. A tempo quasi scaduto anche il liscate trova il gol della bandiera facendo concludere le prime due partite 4-1 e 5-1 all’insegna del divertimento e dello spettacolo!





Villa-Trezzo e Atletico Bussero-Liscate

Nel secondo slot di partite il Trezzo affronta il Villa in un big match ricco di colpi di scena mentre il Bussero affronta il Liscate. Il primo tempo si conclude 0-2 mentre il Trezzo trova lo 0-1 sul Villa con qualche contestazione sulla libertà di gioco del primo pallone. Il Liscate in avvio di ripresa trova subito lo 0-3, ma il Bussero resta in partita con un gran gol di Castelli, mentre il Trezzo trova lo 0-2, e subito dopo lo 0-3 sul Villa. Il Bussero segna il 2-3 contro il Liscate nuovamente con Castelli e a tempo scaduto il 3-3 con Pagani; nel finale esce allo scoperto lo spirito dei bambini che anima questo sport e accade qualcosa che fa davvero sorridere tutti: un autogol giustamente annullato in quanto il difensore del Bussero insacca nella sua porta involontariamente, pensando fosse quella dove far gol.





Cernusco-Villa e Pozzuolo-Trezzo

La terza tornata di partite sotto il caldo cocente della giornata vede il Cernusco andare subito in vantaggio contro il Villa, mentre il Pozzuolo in svantaggio contro il Trezzo, che poi trova il 2-0 con un'incredibile volèe del suo numero 11. 2-0 che trova anche il Cernusco in contemporanea. Nella seconda frazione però cambia tutto e il Pozzuolo di Brambilla dimostra di essere uno dei gruppi 2015 che più ha fatto parlare, e riapre subito il match con Masazza. Pozzuolo che realizza il 2-2, ma il pareggio non basta ai bambini di Brambilla. Nuovamente Bertini ribalta il match con un tiro deviato per il 3-2, facendo esplodere di gioia tutti i suoi compagni! La partita terminerà poi 4-2 e lo spettacolo continuerà fino alle ore 20.00.



Ora l’appuntamento da non perdere è il 5 giugno per le finalissime, il Pozzuolo di Brambilla affronterà il Trezzo in una partita all’insegna della rivincita dello spettacolo e del divertimento; da sottolineare nuovamente la bravura nell’organizzazione e nella gestione del torneo da parte del Bussero.