Il "Fair Play" a Magenta si tinge di rossoblù: la Caronnese domina nel torneo dei 2009

Gli Esordienti 2009 della Caronnese hanno vinto il torneo Fair Play organizzato dal Comitato Regionale della Lombardia per il raggruppamento di Legnano, a Magenta. Nella competizione, erano impegnate sei squadre, divise in due gironi da tre: Accademia Calcio Vittuone, Ticinia Robecchetto, Academy Legnano, San Giorgio e gli ospitanti del Magenta. I rossoblù si sono imposti in finale sull'Accademia Vittuone, raggiungendo un traguardo importante nel loro percorso, e guadagnandosi l'accesso alla fase regionale. Il responsabile dell'attività di base della Caronnese Maurizio Brocca loda i suoi ragazzi: «Faccio un grande plauso a tutto il gruppo, dai ragazzi al loro allenatore e a tutti gli accompagnatori. Quando siamo arrivati la scorsa estate ci avevano raccontato di un gruppo un po’ limitato a livello numerico, sposando il nuovo progetto ci siamo tolti una grandissima soddisfazione. Il lavoro, l’impegno e la passione hanno fatto sì che raggiungessero un traguardo storico per la Caronnese».