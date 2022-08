Penalizzati per aver fatto giocare una ragazza

È diventato un caso mediatico rimbalzato in tutto il mondo quello della piccola Paula Bolaños, giocatrice del Cañuelas di Buenos Aires. Questa la vicenda in breve: Paula era protagonista nel campionato di Under 12, l’equivalente dei nostri Esordienti, ma a un certo punto della stagione, in seguito a una segnalazione di un’avversaria, la sua squadra si è vista comminare una sanzione che annullava i punti fatti dal Cañuelas nelle tredici di partite disputate poiché, in quanto femmina, Paula non avrebbe avuto titolo a partecipare a un campionato riservato esclusivamente ai “varones”, i maschi, secondo un regolamento antico di quasi 100...

