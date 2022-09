Vighi for Africa, il materiale inviato in Tanzania

Con una ricetta che unisce alla tradizione calcistica l’attenzione per il territorio, la partecipazione attiva alla società e la grinta dei colori biancoblù, l’US Vighignolo prepara il ritorno sui campi per la nuova stagione. Per Stefano Salducco, responsabile della scuola calcio è questa la miscela efficace: una formazione pianificata per gli allenatori di tutte le squadre implementata da esercitazioni mensili con i tecnici federali e corsi di aggiornamento in collaborazione con la gemellata Scuola Calcio Atalanta.

All’aspetto tecnico - sportivo, il Vighignolo decide di affiancare anche quello psicologico introducendo nella società una figura fondamentale: lo psicologo sportivo, un professionista a disposizione non solo di adulti e istruttori ma anche dei più piccoli che potranno rivolgersi a lui al fine di costruire una relazione positiva sia con le dinamiche dello sport sia con i compagni. Un’innovazione che abbraccia lo spirito della società milanese che, all’aspetto sportivo, affianca con entusiasmo e regolarità iniziative che fuoriescono dall’ambito più strettamente calcistico.





Il legame con il territorio è sicuramente uno dei cardini attorno a cui ruota il centro sportivo di via Pace: «L’obiettivo», sostiene Salducco, è quello di far appassionare i ragazzi ma anche coinvolgerli attraverso una partecipazione attiva alla vita societaria, con spirito di aggregazione e attenzione al contesto comunitario. Anche la festa patronale si trasforma dunque in un torneo per i più piccoli e vedrà scendere in campo le due squadre dei Pulcini A e B insieme ai Piccoli Calci 2014-2015».

È durante l’estate 2022 che il Vighignolo decide di andare oltre lo sport per gettare uno sguardo sulle realtà più difficili: una raccolta dei materiali della stagione 2021/2022 e una spedizione oltremare per regalare una sorriso a forma di pallone. Sono stati i bambini della comunità di Kiberashi, nella regione del Tanga, in Tanzania, a ricevere quel pacco e a ringraziare la società con una foto dei ragazzi in divisa biancoblù.

Iniziative importanti che tuttavia non lasciano scivolare al secondo posto l’attenzione allo sport e alla competitività: agli albori della stagione 2022/2023 il Vighignolo schiera ben tre squadre di Pulcini 2013 allenate rispettivamente da Fabio Grassi, Dario Giglio ed Eleonora Morreale, e due squadre di Pulcini 2012 seguite da Matteo D’Agnese e Paolo Cattaneo. Ad occuparsi della squadra degli Esordienti 2010 sarà Massimo Salemi, mentre le due squadre di Esordienti 2011 saranno allenate da Marco Ripamonti e Francesco Sciacca.