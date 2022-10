Scuola Calcio, cosa faremo e come lo faremo?

Ci siamo. Sabato e domenica torneranno in campo Esordienti e Pulcini nel torneo invernale che accompagnerà fino al mese di dicembre. In questa stagione il nostro giornale ha scelto di concentrare l'attenzione sulla delegazione di Milano, e di tornare a dedicare ampio spazio sulle nostre pagine anche alle categoria preagonistiche. Il concetto di "pagina", tuttavia, è in un certo senso restrittivo, perché il servizio che andremo ad offrire va ben oltre la carta, integrandosi con la nostra applicazione e con il sito web. Di seguito una serie di domande risposte che saranno utili a tutti coloro che vorranno seguire i campionati di Esordienti e Pulcini insieme a noi.









QUALI CATEGORIE TRATTEREMO?



Come anticipato, ci focalizzeremo su Esordienti A 2010, Esordienti B 2011, Pulcini A 2012 e Pulcini B 2013 appartenenti alla Delegazione di Milano. Abbiamo scelto di concentrare il lavoro sul calcio cittadino non per disinteresse nei confronti di tutti gli altri comitati che abbiamo trattato in passato, ma con la volontà di andare a fare un lavoro di alta qualità, concentrando le nostre risorse.

QUALI DATI RACCOGLIEREMO?



Di ogni categoria prenderemo il RISULTATO FEDERALE: un punto per ogni tempo vinto, uno per ogni tempo pareggiato, più il punto assegnato per il gioco federale previsto dal regolamento. Soltanto per la categoria Esordienti 2010 raccoglieremo anche un certo numero di tabellini e i marcatori di tutte le partite.

COME VERRANNO CALCOLATE LE CLASSIFICHE?

Ci siamo ispirati al modello utilizzato per la categoria Under 13 Nazionale. La vittoria, e di conseguenza i tre punti, verrà assegnata sulla base del risultato federale. Ad esempio: se una partita finisce 3-2 per la squadra in casa, questa prenderà 3 punti mentre la squadra in trasferta 0. Se una partita finisce, sempre per esempio, 3-3, le due squadre otterranno un punto per ciascuna.

DOVE VERRANNO PUBBLICATI RISULTATI, CLASSIFICHE, CRONACHE?



Sul giornale, in edicola ogni lunedì, ma anche sulla nostra applicazione che verrà aggiornata sempre in tempo reale. La partite saranno pubblicate sul nostro sito web, e saranno accessibili per i nostri abbonati anche da applicazione e dal giornale cartaceo scansionando gli appositi QR Code. Ricordiamo che chi compra il giornale cartaceo, e scansiona il qr code, diventa automaticamente abbonato a tutti i nostri servizi per una settimana.

GLI UTENTI DELL'APPLICAZIONE POSSONO INSERIRE DIRETTAMENTE I RISULTATI?

Sì, entro un limite di tempo dal termine della gara. I risultati appariranno di colore rosso e verranno successivamente verificati dalla redazione: risultato verde.

È POSSIBILE INVIARE MATERIALE FOTO-VIDEO DA PARTE DEGLI UTENTI?

Sì, attraverso la funzione you reporter della nostra applicazione, che permette di caricare materiale da inviare alla redazione.

SI POSSONO FARE SEGNALAZIONI ALLA REDAZIONE?



Assolutamente sì. E canali sono molteplici. È attivo il numero di WhatsApp 351.94.54.740 per ogni tipo di comunicazione, così come l'indirizzo mail redazione.lombardia@sprintesport.it.

QUAL E'? LA NOSTRA "MISSION"?



Chi conosce il nostro modo di lavorare sa che lo facciamo con un forte senso di responsabilità nei confronti delle società, degli atleti e della professione. Ciò che vogliamo fare è illuminare la parte più pura di questo sporti, costruendo ricordi felici, raccontando il calcio in tutta la sua semplicità, e gioia.

BUON CAMPIONATO A TUTTI!