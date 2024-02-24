Due nuove Star nel firmamento della Skill: prime due giornate da incorniciare

La SkillStar si dimostra ancora in grane forma: dopo il successo della prima giornata col San Gallo, i ragazzi di Pacelli si ripetono anche nell'importnate match con la Volpiano Pianese. Altro giro e altro successo per i giallofluo, trascinati ancora una volta da super Francesco Ferrero. Protagonista di giornata però anche il super portiere Tommaso Zoppi.



LA CRONACA

Le due squadre si schierano a specchio con un 2-3-1, e sono gli ospiti in divisa blu ad andare vicini al gol dopo appena 2 minuti di gioco, con un imprevedibile Milone, che dopo aver saltato due avversari, lascia partire un bel cross rasoterra, dove ci arriva Trimboli che calcia a colpo sicuro, ma solo una risposta sensazionale di Zoppi, che con il suo cappello e la sua prestazione odierna ha ricordato Benji Price, gli nega la gioia personale. Al 3’ però e la squadra di casa a rispondere con un palo pieno colpito da Ferrero, ma è solo il preludio del vantaggio firmato dallo stesso Ferrero, che al 5’ lascia partire un bolide sotto la traversa da una lunga distanza e porta così in vantaggio i suoi. I biancoblù accusano il colpo, e infatti al 9’ la squadra di casa raddoppia con il gol di Soldano, che sfrutta una distrazione della difesa avversaria e insacca alle spalle di un’incolpevole Barbieri. Il Volpiano riprova subito a rialzarsi con una grande azione da parte di Linguanti che però viene ipnotizzato dal solito Zoppi, e sul ribaltamento di fronte, ecco che D’Apuzzo dopo una buona cavalcata palla al piede, prende il secondo legno di giornata per i suoi. Al 14’ i ragazzi di mister Mileo trovano il terzo gol dopo una discesa da parte di D’Apuzzo che trova in mezzo all’area Roman che insacca tutto solo, non passa neanche un minuto che il solito Ferrero, dopo aver saltato tre avversari, sigla il quarto gol per i suoi e la doppietta personale.





Nel secondo tempo la squadra di casa riprende a giocare con la stessa intensità, e passano solo tre minuti quando Cavrenghi va vicino al gol, dopo essere stato servito da un bel cross di D’Apuzzo, e sempre quest’ultimo ad essere pericoloso al 4’ quando a tu per tu con Barbieri, si lascia ipnotizzare dal portiere biancoblù. Il volpiano non ci sta a subire, e risponde al 5’, quando va vicino al gol con una bella punizione di Milone, passano pochi minuti, e Massimino si invola verso la porta, ma il solito strepitoso Zoppi in uscita nega il gol, che arriverà al 14’ , però segnato sempre dalla squadra di casa, che sfrutta una buona percussione di Murira, il quale lascia partire un bel cross che non viene spazzato a dovere dalla difesa avversaria, il più agile è Cavrenghi, che deposita il pallone in rete.

Negli ultimi due tempi cala l'intensità dopo aver giocato i primi due ad un ritmo altissimo. Si gioca molto poco soprattutto nel terzo tempo a causa di un importante scontro di gioco tra il portiere della squadra di casa e un giocatore del volpiano, che porta i due a stare un paio di minuti a terra, fortunatamente senza gravi conseguenze per entrambi. Cambia il risultato anche nel terzo tempo con un gol per parte, al 9’ per la skillstar di D’Apuzzo e al 14’ per il volpiano, entra nel tabellino dei marcatori Linguanti. Nel quarto tempo partono subito fortissimo i padroni di casa che dopo nemmeno un minuto allungano con il gol di Ferrero, che salta diversi avversari e poi fa partire un tiro angolato che risulta imparabile. Risponde però presente il volpiano al 4’ quando Milone segna il gol che potrebbe far sperare in una vittoria dell’ultimo tempo, ma a deludere la squadra ospite ci ripensa Soldano che con un tap-in facile facile , chiude la partita sul risultao di 8-2 per i padroni di casa.

IL TABELLINO

SKILLSTAR-VOLPIANO PIANESE 8-2

RETI (6-0, 6-1, 7-1, 7-2, 8-2): 5' Ferrero (S), 9' Soldano (S), 14' Roman (S), 15' Ferrero (S), 14' st Cavrenghi (S), 9' D'Apuzzo (S), 14' Linguanti (V), 1' Ferrero (S), 4' Milone (V), 11' Soldano (S).

SKILLSTAR: Zoppi, Salzedo, Cavrenghi, Olivero, Ferrero, Murira, Soldano, D'Apuzzo, Roman, D'italia, . All. Mileo. Dir. Anastasia.

VOLPIANO PIANESE: Barbieri, Aimone, Galantino, Bergamo, Bragatto, Cipolla, Milone, Ferro, Linguanti, Massimino, Trimboli. All. Cannata. Dir. Galantino - Milone.