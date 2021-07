Monregale, i due nuovi rinforzi per Franco Giuliano provengono direttamente dalla Serie D

Nonostante la calura estiva non ci sono scuse per interrompere il calciomercato, soprattutto quando si hanno due nomi scottanti in pentola: la Monregale ha difatti ufficializzato gli innesti a titolo temporaneo dal Fossano di Gioele Gasco e Luca Lanfranco, entrambi nati nel 2000. Due nomi di assoluta qualità e soprattutto con una più che discreta esperienza nelle categorie superiore, quasi a sbugiardare l'anno di nascita scritto sopra la carta di identità. Gasco, centrocampista di origini monregalesi, è calcisticamente cresciuto nel settore giovanile della Niellese e poi in quello del Cuneo; dopo un anno negli Allievi della Virtus Mondovì, Gasco è approdato al Fossano dove ha esordito giovanissimo in prima squadra in Eccellenza, mentre con la Juniores ha messo a segno due reti sia nella stagione 2017/2018 che in quella successiva; ha trascorso infine l’ultimo anno al Tre Valli in Prima Categoria. Più "fortunato" invece Lanfranco, mezzapunta nata a Ormea, che ha cominciato ad avvicinarsi al pallone nelle giovanili del Garessio, esordendo successivamente in Prima Categoria a soli quindici anni con la maglia della Vicese; in seguito al trasferimento a Fossano, Lanfranco ha vissuto un breve prestito alla Giovanile Centallo, nel Girone B di Eccellenza e ha racimolato 28 minuti in Serie D con i Blues (spalmati fra il pareggio esterno contro l'Arconatese e la sconfitta all'Attilio Bravi di Bra); decisamente più proficua inoltre la sua esperienza nel settore giovanile del Fossano, dove ha messo a segno 24 reti nella stagione 2017/2018 e ben 25 gol nella stagione 2018/19, numeri importanti che gli sono valsi la convocazione in prima squadra da parte del tecnico Viassi.

«Gasco e Lanfranco rappresentano due nostre prime scelte, oltretutto non è stato facile per noi portarli qui a causa di una categoria poco allettante rispetto a quelle alle quali sono abituati - afferma il Direttore Generale dei Galletti, Lorenzo Cavallo - Sono contento però che si siano convinti del progetto Monregale che abbiamo spiegato loro. Il tecnico li ha voluti fortemente e nel pomeriggio abbiamo perfezionato le operazioni. Questi ragazzi sono due 2000 con esperienza importante che vanno a ricoprire due ruoli cruciali, arricchendo la rosa sotto il profilo della qualità; inoltre, rientrano pienamente nella nostra ottica di fornire la squadra di elementi nati nel monregalese e nei dintorni. Per quanto riguarda la nostra sessione di calciomercato, posso solo dire che non abbiamo ancora terminato e che stiamo lavorando per chiudere qualche altro nome. Infine, abbiamo mandato la richiesta di ripescaggio in Prima Categoria, ma se non dovesse essere accolta faremo di tutto per salire di livello (come ci eravamo già prefissati) e per realizzare il nostro obbiettivo gli acquisti di Lanfranco e Gasco possono risultare fondamentali».