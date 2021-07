Ardor San Francesco, seconda avventura in giallorosso per l'ex Mathi Lanzese Matteo Richiardi

Quanto sono romantici i ritorni a casa in Seconda Categoria. Dopo ben 9 stagioni l'Ardor San Francesco torna ad abbracciare Matteo Richiardi, centrocampista del '93 in arrivo dalla Mathi Lanzese. Il nuovo acquisto della formazione di Valter Ragusa è un ragazzo esperto della categoria e soprattutto ha già vestito la casacca giallorossa in passato: all'Ardor Richiardi iniziò a giocare nelle giovanili, fino alla Juniores Regionale nella stagione 2011/2012.

136 presenze in Prima Categoria e 14 fatti per Richiardi, che di esperienza nei dilettanti ne ha fatta parecchia prima del ritorno in giallorosso. Ciriè, Esperanza, San Maurizio Canavese, Caselle, Carrara e Mathi Lanzese nella sua carriera, con due stagioni giocate in Promozione a coronare la sua carriera (22 presenze e 1 gol). Matteo torna a giocare in Seconda Categoria dopo gli esordi a Ciriè: la sua seconda avventura all'Ardor San Francesco è la perfetta chiusura del cerchio.