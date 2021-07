Gorla Minore: innesti mirati e di categoria superiore come Moretta e Malatesta per una stagione da protagonisti

Ambizione, voglia di essere protagonisti e innesti di categoria superiore: si presenta così il Gorla Minore, pronto ormai alla prossima stagione in Seconda Categoria.

Il primo a prendere parola non poteva che essere Nicola Viceconti, che anche la prossima annata ricoprirà il duplice ruolo di allenatore della prima squadra e di Direttore Sportivo: «Comincio col dire che sebbene quest'anno a differenza degli altri anni dall'Under 19 non sia salito nessun ragazzo, abbiamo deciso di confermare i 10 giocatori che erano saliti la scorsa stagione; tutto questo per dare comunque una certa continuità. La squadra è stata rafforzata notevolmente, abbiamo inserito giocatori come Lorenzo Moretta (in arrivo dall'Aurora Cerro Maggiore Cantalupo) e Mattia Malatesta (ex Antoniana fra le altre), innesti di esperienza. L'obiettivo? Quello di fare un campionato da protagonista, non ci poniamo limiti. Il vero punto di domanda sarà il ritorno in campo e proprio per questo abbiamo deciso di allargare la rosa: non sono da escludere infortuni e soprattutto c'è da valutare il punto di vista motivazionale».

Gorla Minore che comincerà la preparazione il 23 agosto e ha già fissato due amichevoli: la prima il 29 agosto contro la nuovissima Accademia Bustese, mentre il 1 settembre è in programma quella con il Cesano Maderno. Il 5 settembre poi comincerà la Coppa Lombardia, e in merito alla competizione Viceconti osserva: «Gli diamo importanza, sarà anche un modo per testare tutta la rosa che, come detto, è molto ampia».

Ad accompagnare Nicola Viceconti ci sarà Riccardo Refraschini, orai ex giocatore che farà da barccio destro al tecnico. Lo stesso Refraschini racconta: «Come nasce questa nuova avventura? Semplice, fisicamente non sarei più riuscito a giocare, ho deciso di mettermi dall'altra parte, e quando è arrivata la proposta di Nicola ho accettato di buon grado. Con il tecnico mi trovo bene, ci conoscevamo già, dato che due anni giocavo proprio a Gorla Minore. Il progetto è ottimale, sicuramente diremo la nostra divertendoci».



LA ROSA DELLA PRIMA SQUADRA 2021/22



Portieri: Luca Bianchi, Marco Sarati.

Difensori: Andrea Maneggia, Giorgio Balzarini, Manuel Bolognini, Alessandro Bevilacqua, Stefano Buttazzo, Simone Macchi, Manuel Denna, Davide Targa.

Centrocampisti: Matteo Bandera, Ivan Carpentieri, Lorenzo Moretta, Mirko Candotti, Gianluca Gallone, Giacomo Morandi, Paolo Piazzoni, Samuel Mazzon, Ezequiel Giussoni, Jacopo Trezzi.

Attaccanti: Manuel Caprino, Mattia Malatesta, Luca Barbaglia, Riccardo Morandi, Thomas Ponti, Elso Milani, Jacopo Montorio, Edoardo Rossi.