Caramagnese, ufficializzati nuovi quattro acquisti a disposizione di Francesco Vassallo per preparare una stagione di alto livello

Continua ottimamente la campagna acquisti della Caramagnese in vista della stagione 2021/2022. Dopo i sette rinforzi annunciati nelle scorse settimane, la società rossobianca ha ufficializzato altri quattro acquisti che andranno a rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Francesco Vassallo. Dal Cherasco sono infatti arrivati due giovani classe 2002: il portiere Alberto Greco e il centrocampista Max Biano. Gli altri due colpi di mercato riguardano invece Alessio Savoia e Nicola Savoia, i quali giungono entrambi dall'Orbassano e vanno così a completare il reparto di centrocampo. Dopo questi quattro acquisti, la Caramagnese dichiara chiuso il proprio mercato e volge la propria attenzione al 25 agosto, giorno in cui la squadra di Francesco Vassallo incomincerà gli allenamenti per preparare al meglio la stagione che la società vuole che sia di alto livello. Proprio il tecnico ha infatti posto come obiettivo del prossimo campionato quello di arrivare il più alto possibile in modo da cercare di raggiungere il prima possibile le categorie più alte.