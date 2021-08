Monregale, prosegue la linea Made in Mondovì per il calciomercato della prima squadra

Altro innesto, altro monregalese. Prosegue il calciomercato a kilometro zero della Monregale, la quale ha ufficializzato l'acquisto di Gabriele Chionetti dal Cuneo Olmo. Il difensore classe 2000 (capace di giocare anche nei ruoli di esterno difensivo e di centrocampista) per la propria formazione calcistica può vantare l'esperienza nelle giovanili del Cuneo 1905, dopodiché, nel 2016, negli Allevi nazionali del Savona, nel 2017 nella Juniores Nazionale del Fossano e, infine, nel corso della stagione 2019/2020, ha raggiunto il traguardo dell'esordio in Eccellenza con la casacca dell’Olmo.

Per il giovane originario di Lesegno (comune situato nel Piemonte meridionale, a metà strada fra Mondovì e Ceva) si tratta di una ghiotta occasione per avvicinarsi ulteriormente a casa e per fare parte di una società con grandi aspirazioni: «Il progetto della Monregale mi ha subito affascinato, ma soprattutto, qui ritrovo tanti amici con cui sarà un piacere giocare e crescere insieme - ha spiegato Chionetti - Non vedo l'ora di cominciare».

Un innesto locale pronto per completare il pacchetto difensivo della squadra allenata dal tecnico Giuliano, che a questo punto può contare su un altro importante tassello per raggiungere il sogno promozione.