Go Grugliasco - Olimpica Grugliasco: Possidente entra e regala la vittoria a De Concilis

Si ritorna finalmente a giocare dopo quasi un anno di sospensione e la Coppa Piemonte regala subito il derby di Grugliasco tra il Go e l'Olimpica. Decide il match il subentrato Possidente che, al 42' del secondo tempo, si guadagna e realizza un calcio di rigore. Gli ospiti hanno dominato gran parte della partita contro gli ostici padroni di casa che hanno avuto una buona fase difensiva per quasi tutto il match: strepitoso l'estremo difensore Vinci che ha salvato un gran numero di interventi. Se il Go Grugliasco si può ritenere soddisfatto della buona prestazione espressa contro un avversario di...

