Brandizzo-Fiano Plus: una splendida rovesciata di Froio rimonta la rete di Solazzo all'ultimo minuto

Si conclude con un emozionante pareggio la partita tra Brandizzo e Fiano Plus, la prima del campionato. Dopo un primo tempo segnato dai cartellini rossi (rimediati da Trunfio e Pocchiola) e dalle straordinarie parate di Ferroglia, Solazzo apre le danze con un bel gol in contropiede portando così in vantaggio i rossoblù al 15' del secondo tempo. Quando la partita sembrava ormai essere destinata concludersi con una vittoria degli ospiti, ecco che Froio, subentrato a Silletta, pareggia i conti con una fantastica rovesciata all'ultimo minuto del match. Le due compagini guadagnano così entrambe un buon punto, soprattutto il Fiano Plus...

