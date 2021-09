Brunetta-Respect: Meloni non basta, Cimino e Gaudiello regalano la seconda vittoria a Iodice

Seconda vittoria consecutiva per il Brunetta di Iodice nel lunch match domenicale contro il Respect. I padroni di casa vincono infatti con il risultato finale 2-1 grazie alle reti di Cimino e di Gaudiello arrivate rispettivamente al 33' del primo tempo e al 12' della ripresa. La compagine di Gallo riapre la partita dopo solamente due minuti grazie a Meloni ma, pur avendo disputato una buona seconda frazione di gioco anche grazie all'ingresso in campo di Borrelli, non riesce a trovare la rete del pareggio. Iodice trova così la seconda vittoria consecutiva restando così in vetta alla classifica a punteggio...

