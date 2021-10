Novatese, è già fuga grazie a uno scatenato Alessandro Merafina: «Siamo un grande gruppo e questo fa la differenza»

Non poteva cominciare meglio la stagone della Novatese, che ha superato agevolmente il primo turno di Coppa Lombardia vincendo tutte le partite del girone e si trova da sola in testa al girone R di Seconda Categoria, essendo l'unica squadra a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. Un percorso netto che pone i risultati della squadra in linea con l'obiettivo della società: conquistare la promozione in Prima Categoria. In queste prime partite i rossoblù sono stati un rullo compressore: 2-0 all'Osal nel derby, 2-0 alla J.Cusano, 3-1 al Niguarda, 3-1 al Leone XIII, 4-1 al San Giuseppe Arese e...

