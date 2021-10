Primo verdetto di coppa: il Valdigne Montblanc è Campione d'Aosta

Nella serata di giovedì 7 ottobre è arrivato il primo verdetto stagionale. Il Valdigne Montblanc si è infatti laureato Campione d'Aosta nella finale di Coppa Seconda e Terza, disputata sul campo di Morgex ai danni dell'Aosta 511: decisiva la rete di Morris Pascale, esperto attaccante classe 1978, al 15' della ripresa.

Insieme a lui il protagonista assoluto della partita è stato Federico Gini, portiere ex PDHAE, il quale ha fatto la differenza grazie ai suoi numerosi interventi nel corso dei novanta minuti di gioco. Secondo il tecnico, Simone Dosso, la vittoria finale «è arrivata dopo una partita piena di sofferenza dovuta all'espulsione rimediata da Napoli all'inizio della ripresa e alle tante assenze che mi hanno costretto a schierare una squadra rimaneggiata. Gini è stato semplicemente straordinario. Devo assolutamente dare merito ai miei avversari che hanno giocato davvero una bella partita». Nonostante la sofferenza provata durante il match, questa vittoria «è stata davvero molto bella perché è una prima volta assoluta sia per la società che per i giocatori. Per tutti noi sarà un vero orgoglio andare a disputare la fase regionale in cui parteciperanno tutte le squadre vincitrici».

Nel triangolare valdostano il Valdigne Montblanc ha vinto con il VDA Aosta 1911, con il risultato finale di 3-1, mentre ha pareggiato 2-2 proprio contro l'Aosta 511. Le compagini di Dosso e Bravi, che sono amici di vecchia data, hanno così disputato la finale sul campo di Morgex vinta proprio dal Valdigne.