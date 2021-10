Tetti Rivalta-Sg. Piossasco: uno straordinario intervento di Peria evita il gol vittoria in rovesciata a Pipiana

Termina con un pareggio a reti inviolate il combattuto match tra il Tetti Rivalta e il Sg. Piossasco. Gli ospiti disputano un bel primo tempo in cui possiedono il pallino del gioco mentre la compagine di Fortunato tenta di far male prevalentemente in fase di ripartenza. Nella ripresa i gialloblù entrano in campo con una maggiore tranquillità rispetto al primo tempo, motivo per cui il loro gioco risulta essere più fluido: i padroni di casa si mostrano costantemente nella metà campo avversario ma, proprio come è successo agli avversari nella prima frazione di gioco, non riescono a trovare la via...

