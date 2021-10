Tetti Rivalta-Sg. Piossasco: vittoria a tavolino per i gialloblù

Si è conclusa solamente oggi, con la pubblicazione del comunicato del Comitato Regionale della LND, la partita tra il Tetti Rivalta e il Sg. Piossasco disputata domenica 10 ottobre. La squadra di Panarelli ha infatti rimediato la sconfitta a tavolino per 3-0 in quanto Ivan Zignone, subentrato al 16' della ripresa al posto di Luca Priori, non era “regolarmente tesserato per la predetta Società sportiva, in forza dell'art. 10 comma 1 del CGS".

Si è infatti verificato un disguido tra il Sg. Piossasco e la Federazione in quanto, secondo il direttore sportivo Massimo Mari, «il giocatore ha firmato giovedì sera con noi: abbiamo poi caricato il suo tesseramento venerdì mattina ma questo è stato convalidato solamente mercoledì 13, cosa che avviene solitamente nella giornata stessa. La nostra colpa è stata quella di non andare a controllare, prima della partita, se il tesseramento risultasse regolare come invece abbiamo sempre fatto. Vi è davvero molto rammarico per questo disguido». Il dirigente è stato poi inibito fino al 10 dicembre mentre Zignone dovrà scontare una giornata di squalifica.