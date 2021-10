Coppa Seconda-Terza, al via il secondo turno nei comitati di Ivrea e Torino

Si entra sempre più nel vivo nella Coppa di Seconda e Terza Categoria nei comitati di Ivrea e Torino. Archiviato il primo turno, le squadre qualificate si apprestano infatti ad affrontare la seconda fase che prenderà rispettivamente il via il 20 e 27 ottobre. Di seguito i dettagli delle due delegazioni provinciali.

IVREA

Quattro sono le squadre rimaste a contendersi la vittoria finale dela competizione. La prima delle due semifinali, in programma mercoledì 20 ottobre, vedrà sfidarsi l'Aglié Valle Sacra di Vitaliano Giaquinto e il Valchiusella di Davide Scapino; la seconda, che si disputerà giovedì 21, vedrà invece affrontarsi la Junior Torrazza di Ivan Cannalonga e il Pertusio di Massimo Trucano. Il ritorno delle due partite è invece in programma per giovedì 4 novembre. Le vincenti si affronteranno poi in finale, in gara unica, in data e luogo ancora da definire. Ecco il quadro riassuntivo delle due semifinali:

1° SEMIFINALE: Agliè Valle Sacra - Valchiusella;

2° SEMIFINALE: Junior Torrazza - Pertusio.

TORINO

Il secondo turno del comitato torinese prevede invece la sfida tra dodici squadre divise in quattro triangolari. Le squadre dei rispettivi raggruppamenti si incontreranno nelle date del 27 ottobre, 17 novembre e 9 dicembre. La prima giornata è stata sorteggiata dalla Delegazione Provinciale; nella seconda si affronteranno la perdente della prima partita e la compagine che ha usufruito del turno di riposo; la terza e ultima giornata vedrà opporsi la vincente e la compagine riposante del primo turno. Le quattro semifinaliste (ossia le vincenti dei rispettivi raggruppamenti) si incontreranno in gara di andata e ritorno il 26 gennaio e il 9 febbraio 2022. Di seguito la composizione dei quattro triangolari.

TRIANGOLARE E: Ardor San Francesco - Castiglione - Virtus Ciriè.

TRIANGOLARE F: Atletico Alpignano - Caprie Green Club - Olimpica Grugliasco.

TRIANGOLARE G: Accademia Real Torino - Beiborg - Moderna Mirafiori.

TRIANGOLARE H: Pecetto - Salsasio - San Luigi Santena.

Questo è invece il programma della prima giornata di ciascun raggruppamento:

Triangolare E: Virtus Ciriè - Ardor San Francesco (riposa il Castiglione);

Triangolare F: Caprie Green Club - Olimpica Grugliasco (riposa l'Atletico Alpignano);

Triangolare G: Moderna Mirafiori - Accademia Real Torino (riposa il Beiborg);

Triangolare H: Pecetto - Salsasio (riposa il San Luigi Santena).