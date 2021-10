Vianney-Rosta Calcio: De Rosa-gol, successo esterno per i biancorossi

Pronti e via ed è il Vianney a mostrarsi subito propositivi in attacco pressando alto il Rosta Calcio. I padroni di casa trovano i maggiori spazi sulla sinistra con le incursioni di Givone Toro, puntualemente fermato da Cecan, protagonista interventi precisi e mai fallosi. Non solo con azioni personali, ma anche con conclusioni dalla distanza i padroni di casa provano a sbloccare il match ma si mostrano imprecisi in ambedue le situazioni. Gli ospiti, dopo aver subito il gioco degli avversari nella prima mezz'ora, reagiscono e si rendono pericolosi soprattutto con De Rossa, che prima calcio a lato di poco...

