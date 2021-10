Monregale, a volte ritornano! Un acquisto da urlo per la prima squadra di Franco Giuliano

A ridosso della festività più mostruosa dell'anno, alla porta della Monregale bussa un vero e proprio acquisto da urlo. Gianluca Rolandone ha infatti trovato l'accordo con la società di Seconda Categoria, tornando sia a giocare nel proprio territorio d'origine sia a calzare nuovamente gli scarpini da gioco: perché Gianluca, centrocampista nato nel 1989, ha girato svariati posti della penisola italiana, incominciando il proprio percorso calcistico nelle giovanili della Pro Vercelli e successivamente presso la Primavera del Torino; in seguito, ha militato sette anni in serie C, due in serie D e quattro in Eccellenza, vestendo, fra le altre, le maglie di Bra, Benarzole (per ben due volte), HSL Derthona e della Virtus Mondovì (in Eccellenza, proprio sotto la guida di Franco Giuliano). Dopo aver indossato la casacca della Castiadas Calcio, nel campionato di Eccellenza sardo, il giocatore aveva appeso gli scarpini al chiodo nel mese di agosto, ma il richiamo da parte della sua città del cuore ha avuto la meglio sul suo ritiro: «Qualche mese lontano dai campi è stato sufficiente per farmi tornare la nostalgia del pallone. Conosco questo gruppo, è molto affiatato e io potrò essere utile a questa sfilza di giovani - ha affermato il giocatore - Il tecnico per me è come un secondo padre, la Società è tra le migliori e meglio organizzate che non merita certo questa categoria, non potevo restare indifferente. C’erano tutti gli ingredienti per chiedere di tornare in campo, divertirmi e far divertire».

Un "dolcetto o scherzetto" particolare per l'allenatore Franco Giuliano e tutto il suo staff, che all'interno della propria rosa può ora contare su un innesto di assoluta esperienza e qualità capace di giocare in qualsiasi zona del centrocampo.