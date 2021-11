Atletico Alpignano-Vianney: sconfitta a tavolino per la squadra di Gramendola

Sconfitta a tavolino per il Vianney nella partita non disputata domenica 31 ottobre in casa dell'Atletico Alpignano. Il Comitato Regionale della LND Piemonte ha infatti deliberato lo 0-3 a favore della squadra di Piero Bar «visto il referto arbitrale dal quale risulta che la società Polisportiva Vianney non si è presentata per la disputa della gara contro la ASD Atletico Alpignano, calendarizzata per il 31/10/2021 alle ore 15:00 e valida per il Campionato Seconda Categoria Girone D».

I gialloblù avevano infatti riscontrato la positività di un proprio tesserato solamente il giorno precedente al match e, come racconta il direttore sportivo Pasquale Fagiolino, «non abbiamo avuto il tempo materiale per fare effettuare i tamponi ai restanti componenti della nostra rosa avendo saputo della positività solamente alle 18 di sabato. Dopo aver avvisato il Comitato, abbiamo preferito non presentarci al campo dell'Atletico Alpignano in modo da non rischiare di contagiare i nostri avversari e il direttore di gara. La correttezza e la sportività vengono prima di ogni cosa: non è assolutamente un problema ricevere la sconfitta a tavolino in questi casi». Il Vianney rimane così in terza posizione mentre la compagine biancorossa ritorna in vetta alla classifica a due lunghezze di vantaggio sul Rosta Calcio.