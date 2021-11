Accademia Real Torino-Sursum Corda: una doppietta di Tunno stende i biancoverdi e regala la seconda vittoria consecutiva ai blaugrana

Termina con una bella vittoria per 4-1 a favore dell'Accademia Real Torino l'emozionante partita tra i blaugrana e la Sursum Corda. Nel primo tempo i padroni di casa hanno il pallino del gioco per gran parte dei primi venticinque minuti e, al 15', trovano la rete del vantaggio con Tunno, autore di una bella corsa in profondità. La squadra di Ruffato riescono a guadagnare metri nella metà campo avversario nella seconda parte della prima frazione di gioco e pareggiano al 29' con una bella azione condotta da Rigat. Gli ospiti incominciano poi molto bene la ripresa dove si rendono pericolosi...

