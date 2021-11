Tetti Rivalta-Luserna: le reti di Salvatierra e Capitani stendono i gialloblù e mantengono la vetta in classifica la propria squadra

Importante successo del Luserna per 0-2 sul campo di un ottimo Tetti Rivalta. Salvatierra sblocca il risultato al 13' del primo tempo quando, approfittando di un bell'assist di Aguirre, insacca la rete con uno straordinario stacco di testa. Nonostante le numerose assenze per infortunio, i padroni di casa offrono comunque una buona prestazione riuscendo a tenere testa alla squadra di Gaydou soprattutto grazie ai calci piazzati di Vartolo. Gli ospiti riescono tuttavia a raddoppiare al 28' della ripresa grazie a Capitani che, ben lanciato in profondità da Calafiori, realizza la rete del definitivo 0-2 a tu per tu con il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con