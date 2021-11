Junior Torrazza-Ardor SF: Abena regala la vittoria a Cannalonga in pieno recupero dopo una partita a cardiopalma

Vittoria a cardiopalma, con il risultato di 3-2, per la Junior Torrazza al termine di una partita estremamente combattuta. I padroni di casa hanno concluso la prima frazione di gioco grazie alle reti di Bruno, ben lanciato in profondità da Actis, e di Stani su calcio di rigore. I giallorossi non si danno però per vinti e disputano un ottimo secondo tempo, motivo per cui riescono a pareggiare i conti con i gol di Di Tullio, con un bel tiro potente all'interno dell'area di rigore, e di Sanarica dopo un bell'assist proprio dell'autore del momentaneo 2-1. Tra i due gol,...

