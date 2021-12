Accademia Real Torino, che colpo per Fabio Tunno: in arrivo Benito Stagno dal Real Orione

Nuovo rinforzo per l'Accademia Real Torino di Fabio Tunno. Benito Stagno, attaccante classe 1988, va infatti a rafforzare l'attacco dei blaugrana per il girone di ritorno oltre che per l'ultima partita di quello d'andata, in programma domenica 19 dicembre contro l'Atletico Alpignano. Secondo il tecnico si tratta di un colpo che «ci farà compiere ulteriormente il salto di qualità. Sono davvero molto felice di averlo con me», motivo per cui punterà molto su di lui per migliorare ancora di più lo score realizzativo della sua squadra (venti gol in dodici partite di campionato per una media di 1,66 gol ogni novanta minuti). L'esperta punta completa così il reparto offensivo già composto da giocatori di qualità come Gallo, Lasaponara e Marco Tunno.

Stagno si trasferisce nella compagine blaugrana dopo molte stagioni trascorse nel Real Orione, con cui ha già segnato nel corso di questo campionato proprio contro i suoi nuovi compagni alla sesta giornata di compagni, oltre alla parentesi di una sola stagione vissuta al San Paolo Torino. Nuova avventura quindi per il classe 1988: la punta tenterà di portare l'Accademia Real Torino il più alto possibile se non addirittura alla vittoria del campionato più volte invocata proprio dallo stesso Fabio Tunno.