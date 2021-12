Real Torino 2014-Centrocampo, sconfitta a tavolino per la squadra di Bernardo

Sconfitta a tavolino per il Centrocampo nella partita disputata domenica 5 dicembre contro il Real Torino 2014. Il Comitato Regionale della LND Piemonte ha infatti deliberato il 3-0 a favore della squadra di Giuseppe Barbieri, in quanto «letto il referto di gara, dal quale risultava effettivamente un numero di sostituzioni, da parte della soc. Centrocampo, superiore al consentito (sei invece anziché cinque come previsto dal regolamento, ndr)». Al termine dei novanta minuti di gioco la partita era terminata con una vittoria a favore degli ospiti (0-1, rete di De Bartolis al 25' della ripresa).

Il ricorso esposto dal Real Torino è stato così accolto e ha ottenuto tre preziosi punti per la classifica. In questo modo i gialloblù salgono all'ottavo posto a pari merito con la Sursum Corda, il Brunetta e il Real Orione e a sole tre lunghezza dalla quinta piazza, l'ultima valevole per i playoff e attualmente occupata dall'Olympic Collegno. Il Centrocampo scende invece in terzultima posizione con sette punti di vantaggio dal San Paolo Torino che occupa il primo dei posti validi per la retrocessione.