Real Orione, in uscita da Via Dei Gladioli il classe '92 Michelangelo Matteucci

Si è conclusa l'avventura di Michelangelo Matteucci al Real Orione. L'attaccante si è infatti svincolato dalla squadra allenata da Pier Paolo Stella dopo pochi mesi dal suo arrivo: il classe 1992 era diventato un giocatore verdebianco all'inizio di questa stagione.

Matteucci vanta una bella carriera, durante la quale ha indossato la maglia di compagini come il Venaria, il River Mosso, il Druento 2004, il Livorno Ferraris, il Caselle e il Santa Rita. L'attaccante è stato uno dei protagonisti del passaggio in Promozione proprio dei biancoblù nel 2017/2018: i suoi diciassette gol sono infatti stati determinanti per il salto di categoria dimostrandosi così un eccellente capitano per i propri compagni di squadra. Nella stagione successiva aveva poi realizzato sei reti prima di prendersi una pausa per motivi personali. Matteucci è poi ripartito proprio con il Real Orione con cui ha segnato il gol decisivo per la vittoria contro il Respect oltre ad aver contribuito anche al successo ai danni dell'Accademia Real Torino. Ora il classe 1992 è alla ricerca di una nuova squadra dove essere nuovamente protagonista.