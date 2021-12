Seconda Categoria, che colpi per il Tetti Rivalta di Massimo Fortunato: in arrivo Lucio Arcuri e Joseph Santaniello dal Beiborg

Due preziosi colpi di mercato per il Tetti Rivalta allenato da Massimo Fortunato. I gialloblù hanno infatti tesserato Lucio Arcuri, seconda punta classe 1993, e l'esperto portiere Joseph Santaniello: entrambi arrivano dal Beiborg di Fabrizio Spiteri, anch'esso nel Girone E di Seconda Categoria. I due giocatori saranno molti utili al tecnico per la rincorsa alla vittoria del campionato o, quantomeno, ai playoff. Il Tetti Rivalta è infatti attualmente terzo in classifica, a pari merito con il Cumiana Real, a cinque lunghezze dal Luserna e dal Sg. Piossasco, entrambe capoliste.

Nel corso della sua carriera Arcuri ha vestito molte maglie tra cui quelle di Chisola, Rivoli e Bacigalupo oltre che Lesna Gold. L'estremo difensore, classe 1981, vanta invece un passato nel DB Rivoli oltre che nel Beinasco, prima che questo divenisse proprio il Beiborg dopo la fusione con il Borgaretto. I due neoacquisti gialloblù vorranno mettersi in mostra fin dal match contro il Salsasio, in programma domenica 19 dicembre, per portare i propri compagni il più alto possibile in classifica.