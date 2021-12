Atletico Alpignano, esonerato il tecnico Piero Bar dopo la sconfitta contro l'Accademia Real Torino

Un fulmine a ciel sereno. Piero Bar, allenatore dell'Atletico Alpignano, è stato esonerato dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro l'Accademia Real Torino (3-5). Si tratta di un esonero a sorpresa visto l'ottimo andamento stagionale dei biancorossi: terzo posto in classifica con 23 punti e a sole cinque lunghezze dal Rosta Calcio. Nel corso del campionato la sua squadra aveva inoltre rimediato molti infortuni, oltre che alcuni casi positivi, che hanno costretto il tecnico a schierare formazioni sempre diverse e a non avere quindi una certa continuità dal punto di vista tattico.

Bar desidera comunque «ringraziare la società per l'opportunità che mi ha concesso in questa stagione. Voglio cercare di rimettermi subito in gioco in modo da poter fare un buon lavoro, come ho fatto finora, altrove». Nella speranza di ricevere presto una chiamata, il tecnico è quindi già pronto per una nuova esperienza per ottenere bei risultati fin da subito.