Atletico Volvera, tre nuovi acquisti firmati dal supervisore Nava: in arrivo Giovinazzo, Romano e Scaccuto

Tre colpi di mercato per l'Atletico Volvera in vista del girone di ritorno che incomincerà domenica 16 gennaio. Curati personalmente dal nuovo supervisore della Prima Squadra e della Juniores Andrea Emilio Nava, i tre trasferimenti portano il nome di Luca Giovinazzo, Simone Romano e Nicholas Scaccuto.

Il primo è un portiere classe 2001 che, nonostante la giovane età, ha militato in diverse società tra cui la Pinerolese, la Piscinese Riva, il Tetti Rivalta e il Perosa accumulando così molta esperienza nel corso degli anni. Svincolato, Romano ha disputato la sua ultima stagione nella Promozione lombarda prima di trasferirsi in Piemonte solamente un anno fa: l'esterno classe 1990 può dare così un contributo prezioso alla squadra di Antonio Fiorillo per tentare di risalire la classifica già nelle prime partite del 2022. Attaccante ventenne, Scaccuto vanta anche lui un'esperienza in Promozione nella scorsa stagione con la maglia del PancalieriCastagnole dopo due anni trascorsi nell'Under 19. Il classe 2001 ha poi un passato tra le file del Pinerolo e del Lascaris.

Nel mercato in uscita vi è invece da registrare lo svincolo di Matteo Dainese, esperto difensore classe 1981 ed ex giocatore di Chianocco, Piossasco e Orbassano oltre che di Kl Calcio e Mathi Lanzese.