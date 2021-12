Accademia Real Torino, altri due colpi di mercato per Fabio Tunno

E' sempre più in fermento il mercato dell'Accademia Real Torino allenato da Fabio Tunno. Antonello Palmisano e Lorenzo Cravero, rispettivamente classe 1998 e 1996, sono infatti gli ultimi due nuovi acquisti dopo l'arrivo di Benito Stagno: proprio come quest'ultimo, entrambi arrivano dal Real Orione.

Per Palmisano si tratta di un ritorno in quanto ha già militato nelle file dei blaugrana per sei anni, tra il 2013 e il 2019, dopo l'esperienza nel Lucento. Cravero ha invece vestito diverse maglie nel corso della sua carriera tra cui il Bsr Grugliasco, l'Atletico Torino, il Vianney, l'Academy Rosta e l'Olympic Collegno prima di approdare nel Real Orione. Entrambi hanno quindi la giusta esperienza per aiutare Fabio Tunno a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione, ossia la vittoria del campionato dopo che quella della coppa è sfumata a seguito della sconfitta rimediata contro il Beiborg lo scorso 16 dicembre.