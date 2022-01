Il cielo di Albiano è biancoazzurro: Montuori e Grimaldi stendono la Junior Torrazza e regalano il terzo trofeo all'Aglié Valle Sacra

L'Agliè Valle Sacra è campione della Coppa d'Ivrea Seconda e Terza. Questo è il verdetto della finale tra i biancoazzurri e la Junior Torrazza al termine di una partita in cui la squadra di Vitaliano Giaquinto ha dimostrato di essere in gran forma mentre quella di Cannalonga non è riuscita a sfruttare le poche occasioni avute. I primi venticinque minuti hanno visto un buon equilibrio tra le due compagini ma, nella parte restante del primo tempo, l'Agliè ha preso sempre più campo fino ad andare vicino al vantaggio con Montuori e Brillanti. Al termine dei primi quarantacinque minuti anche Stani...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con