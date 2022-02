Che show nella sfida tra Beiborg e Giaveno Coazze a suon di doppiette: Grasso risponde a Trapani e si dividono la posta

Si conclude con un emozionante pareggio per 2-2 la sfida per la lotta playoff del Girone E di Seconda Categoria tra il Beiborg e il Giaveno Coazze. I padroni di casa disputano un bel primo tempo durante il quale riescono a portarsi in vantaggio grazie ad una doppietta di Trapani: l'attaccante realizza l'1-0 al 22', momento in cui ha approfittato di un errato disimpegno di Fraticelli, per poi segnare il secondo gol al 41' su un calcio di rigore procurato proprio dal centrocampista degli ospiti. Trascorrono solamente tre minuti e la squadra di Grasso rientra in partita grazie al penalty...

