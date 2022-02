«Colpita con un pugno mia moglie e aggredite anche mia figlia e la moglie del dirigente»

Finisce 3-3 sul campo la gara tra Centrocampo e Accademia Real Torino di Seconda categoria ma è quello di imprevedibile che succede alla fine, dopo il triplice fischio finale che lascia l'amaro in bocca a Fabio Tunno e l'Accademia Real Torino. Che con un post su Facebook descrive ciò che poi racconta poi a parole: «Senza un motivo apparente, dopo una gara recuperata dal 3-0 fino al 3-3 ma senza episodi contestati nè situazioni particolari in campo, mentre i giocatori e la squadra uscivano dal campo è scoppiato un parapiglia senza un motivo. Forse qualcuno ha detto qualcosa ed è successo qualcosa di indescrivibile. Volontariamente o meno non mi interessa ma è stata colpita con un pugno in faccia mia moglie Maria così come sono state coinvolte mia figlia Sabrina con graffi al collo e la moglie del nostro dirigente Umberto Arricale. Una cosa incredibile e fortunatamente non si è degenerato in qualcosa di peggio. Temevamo la frattura dello zigomo per mia moglie ma fortunatamente, dopo essere andati all'ospedale Maria Vittoria dove le hanno fatto una Tac, la paura è scampata e le hanno riscontrato un trauma cranico. Resta il dolore e la grande rabbia... Nelle prossime ore valuterò e valuteremo cosa fare e se sporgere denuncia».

Il post su Facebook di Fabio Tunno: