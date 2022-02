L'Olympic Collegno vola con i suoi Luca: Lionello e Bardello stendono il Real Orione

Importante vittoria dell'Olympic Collegno nell'impegno casalingo contro l'ostico Real Orione al termine di una sfida molto equilibrata. Per il 2-0 a favore dei padroni di casa sono stati decisivi gli episodi, in particolare il calcio di rigore concesso nella ripresa per il presunto contatto tra Shaker e Quarello: Lionello si presenta dagli undici metri e spiazza Borio per la rete del vantaggio. Dopo soli sei minuti Bardella realizza il raddoppio grazie al suo tiro potente a seguito di un angolo a favore. Il Real Orione è stato comunque autore di un'ottima prestazione per tutti i novanta minuti durante i quali...