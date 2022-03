Capitan Trapani porta il Beiborg in trionfo: la squadra di Spiteri è Campione di Torino

E' grande festa in casa Beiborg. Dopo il 2-2 della sfida d'andata, la squadra di Fabrizio Spiteri ha infatti sbancato il campo del Pecetto con una splendida vittoria per 1-3 e conquista così la Coppa di Seconda e Terza Categoria. I giallobluverdi sono andati in vantaggio dopo soli centottanta secondi grazie ad un bel tiro di Marmo su cui Mandile nulla ha potuto. Gli ospiti provano a reagire e a trovare la via del pareggio ma il Beiborg continua a comandare il gioco e, proprio nei minuti finali del primo tempo, trova il raddoppio su calcio di rigore: Trapani si...

