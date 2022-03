Matteo Borio, un talento tra i pali con un passato in Serie D

Il Real Orione ha una certezza tra i pali e questa porta il nome di Matteo Borio. Nonostante la sua giovane età il classe ’99 possiede già un’enorme esperienza maturata principalmente tra le file del Borgaro. Proprio nella società gialloblù il portiere ha avuto modo di esordire sia in Serie D che in Eccellenza dove ha provato «una grande emozione in entrambi i casi: sono state due grosse soddisfazioni. Ricordo con particolare piacere soprattutto l’esordio in Eccellenza: Licio Russo (il suo allenatore ai tempi del Borgaro, ndr) mi chiamò la sera prima della partita, durante l’intervallo della Juventus, chiedendomi se...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con